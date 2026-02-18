Manisa'da dere taştı, iki araç suda mahsur kaldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Karacaali Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu iki araç suda mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, bölgeye gelen ekipler araçları bulundukları yerden kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 08:19, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 08:48
Derbent Mahallesi'nde bulunan Karacaali Deresi'nde suyun aniden yükselmesi üzerine dereden geçmeye çalışan iki araç sular içerisinde kaldı.
Araç sürücüleri, suyun hızla yükseldiğini fark ederek kendi imkanlarıyla araçlardan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak araçların bulunduğu alanda çalışma başlattı.
Mahsur kalan iki araç, bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.