Petrol fiyatları, Asya işlemlerinde yükseldi

Petrol fiyatları, önceki seansta yaklaşık yüzde 2'lik düşüşün ardından Asya işlemlerinde sınırlı toparlandı. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerleme arz risklerini azaltabileceği beklentisini doğururken, piyasalarda nihai bir anlaşmanın kalıcılığına dair temkinli hava korunuyor.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 10:14, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 09:39
Petrol fiyatları, önceki seansta yaklaşık yüzde 2 gerilemenin ardından bu sabah Asya işlemlerinde yükseldi. Yatırımcılar ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirirken, arz endişelerini hafifletebilecek nihai bir anlaşmanın yakın olup olmadığı konusunda temkinli duruşunu korudu.

Brent ham petrolü 28 sent ya da yüzde 0,42 artışla varil başına 67,70 dolara yükseldi. Batı Teksas ham petrolü ise 23 sent ya da yüzde 0,37 artışla 62,56 dolara çıktı. Her iki gösterge de yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

İran-ABD mutabakatı kalıcı mı?

İran ile ABD, uzun süredir devam eden nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik görüşmelerde temel "yol gösterici ilkeler" üzerinde mutabakata vardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bunun nihai bir anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Analistler, diplomatik sürecin kalıcılığı konusunda şüphelerini sürdürüyor. Yeni Delhi merkezli araştırma şirketi SS WealthStreet'in kurucusu Sugandha Sachdeva, petrol fiyatlarının teknik bir toparlanmaya hazır göründüğünü ancak nihai bir anlaşmanın hala uzak olduğunu ve piyasaların diplomatik ivmenin sürdürülebilirliği konusunda temkinli kaldığını ifade etti.

Siyasi danışmanlık şirketi Eurasia Group ise nisan ayı sonuna kadar ABD'nin İran'a yönelik askeri bir saldırı düzenleme olasılığını yüzde 65 olarak değerlendirdi.

Kazakistan'ın duraklama kararı

Fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur, Kazakistan'daki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Tengiz'de ocak ayındaki duraklamanın ardından üretimin artmaya başladığına dair Rus medyasında yer alan haberler oldu.

Piyasalar bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü verileri ile perşembe günü ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi'nin yayımlayacağı haftalık stok raporlarını izleyecek.

