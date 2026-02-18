Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı

Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı

Türkiye oyun sektörü yüzde 25 büyüme kaydettiği 2025'i 1 milyar 10 milyon dolarlık hacimle tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 11:46, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 11:47
Yazdır
Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı

Gaming in Türkiye MENA EU'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından 10 yıldır aralıksız hazırlanan "Türkiye Oyun Sektörü Raporu", 2025 versiyonu ile sektöre dair güncel pazar verilerini ve ana eğilimleri ortaya koydu.

Rapora göre, 2024'te 810 milyon dolar bandında olan Türkiye oyun pazarının büyüklüğü, 2025'te 1 milyar dolar eşiğini aşarak, 1 milyar 10 milyon dolarlık hacme ulaştı.

Türkiye oyun pazarı 2025'te bir önceki yıla göre, Türk lirası bazında ise yüzde 51,46 büyüme gösterdi.

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı yaklaşık 77 milyon seviyesindeyken, 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 90,9'a ulaştı. Aktif oyuncu sayısı 50 milyon bandına yaklaşırken, oyuncu profilinin yüzde 46'sını kadınlar, yüzde 54'ünü erkekler oluşturuyor.

Raporda, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye'deki yerel oyun firmalarını isim isim statik bir liste halinde paylaşmak yerine, ekosistemin hızlı değişen yapısı nedeniyle veri, analiz ve yorum formatında sunuldu.

Yıl boyunca yapılan takip sonucunda, firma sayısı, platform odaklı dağılım ve şehir bazlı yoğunlaşma gibi metriklerle Türkiye'nin üretim kapasitesine dair daha güncel ve doğru bir panorama oluşturuluyor.

Billonga, Boğaziçi Ventures, Türk Telekom GAMEON, GPay, JAI Portal, Joygame, Joygame Select, KOCCA ve Xsolla'nın sponsorluğunda yayınlanan rapor, espor ekosistemi ile mobil, konsol ve PC tarafındaki trendleri ve tüketim alışkanlıklarını, veriye dayalı analiz ve yorumlarla kapsamlı biçimde ele alıyor.

"Derinleşme ve ustalık dönemi başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaming in Türkiye MENA EU Üst Yöneticisi (CEO) Ozan Aydemir, global oyun pazarı hikayesinde kontrolsüz hızlı genişleme döneminin bittiğini, derinleşme ve ustalık dönemi başladığını belirtti.

Artık büyümenin motorunun sadece yeni oyuncu kazanmak olmadığını, mevcut oyuncuların dünyalara ne kadar bağlı kaldığı ve toplulukların ne kadar doğru yönetildiğiyle ölçüldüğüne dikkati çeken Aydemir, "Türkiye tarafında altyapı güçlenirken, oyuncuya ulaşmak teknik olarak hiç olmadığı kadar mümkün ancak o oyuncunun zamanı ve ilgisini kazanmak için verilen rekabet hiç olmadığı kadar yoğun." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ve yatırım ikliminin daha seçici ve "akıllı" bir yapıya evrildiğini aktaran Aydemir, Startups.watch'un yatırım verilerine dayanan Gaming Snapshot çıktılarının, 2025'te yatırım turlarının temkinli seyrine rağmen exitlerin devam ettiğini ve Türkiye'nin potansiyelini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Aydemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, fiber erişim ve genişbant tarafındaki artışın oyun deneyimini doğrudan etkilediğini, oyunun artık yalnızca bir içerik değil, erişim-servis-topluluk birleşimiyle sunulan bir "deneyim paketi" haline geldiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber