Göbeklitepe için hedef 1 milyon ziyaretçi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "2026'da Göbeklitepe'de 1 milyon ziyaretçi rakamını yakalayacağımızı, gelecek yıllarda ise bu rakamın aşılmakla birlikte yabancı turist oranının da giderek yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
18 Şubat 2026 12:40
Göbeklitepe için hedef 1 milyon ziyaretçi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Berlin'deki James Simon Galerie'de 11 Şubat'ta açılan serginin geniş katılımlı bir törenle ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirtti.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer'in yanı sıra çok sayıda sanatseverin katıldığını hatırlatan Şıldak, kendisinin de sergiyi gezdiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Sergide farklı dönemlerde gün yüzüne çıkarılan heykeller ile günlük yaşam objelerinin estetik bir tasarımla sergilendiğini söyleyen Şıldak, serginin başta Göbeklitepe olmak üzere Taş Tepeler Projesi kapsamındaki kazı alanlarının daha geniş kitlelere ulaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

Hedef Göbeklitepe'ye 1 milyon ziyaretçi çekmek

Berlin'de yaklaşık 500 bin Türk'ün yaşadığını hatırlatan Şıldak, serginin bu yönüyle de anlamlı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Buradaki amaç hem insanlığın ortak mirası olan bu eserleri dünyayla buluşturmak hem de şehrimize turizm yönüyle bir canlılık kazandırmaktır. Avrupa'da yaşayanların şehrimize, Göbeklitepe'ye, Karahantepe'ye ve bütün Taş Tepeler Projesi'ne yoğun bir ilgisi oluşacağını düşünüyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da büyük katkılarıyla gerçekleşen bu etkinliğin ilimiz turizmine yansımalarının çok olumlu olacağını ve bir ziyaretçi akımının başlayacağını öngörebiliyorum. 2026'da Göbeklitepe'de 1 milyon ziyaretçi rakamını yakalayacağımızı, gelecek yıllarda ise bu rakamın aşılmakla birlikte yabancı turist oranının da giderek yükseleceğini düşünüyorum. Tanıtım, şehrin turizme hazırlanması ve altyapı eksiklerinin giderilmesi konusundaki adımlar bunu kendiliğinden getirecektir."

Sergi hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri'ne bağlı Ön Asya Müzesi iş birliğinde hazırlanan sergi, 44'ü ilk kez sergilenen 89 eser ve 4 replikadan oluşuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler Bölgesi sergisi, 19 Temmuz 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

