FETÖ'nün kamudaki yapılanmasına operasyon: Üç gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada üç gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, üç şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli ikisi ihraç ve biri halen görevde üç şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.