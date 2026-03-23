Nüfusunun 9 katını ağırladı: 6 bin nüfuslu ilçeye 56 bin kişi geldi

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya Ramazan Bayramı tatilinde 13 bin 982 araç giriş yaparken, günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 56 bin kişi ilçeyi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi'nin bulunduğu, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik tatilcilerle birlikte Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 56 bin kişi ziyaret etti.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; Ramazan Bayramı tatili boyunca ilçeye arife günü 2 bin 755, bayramın 1'inci günü 3 bin 463, bayramın 2'nci günü 4 bin 468 ve bayramın 3'üncü günü 3 bin 296 olmak üzere, toplam 13 bin 982 araç giriş yaptı.