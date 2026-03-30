Ortadoğu'daki savaşın perde arkası: Yeni enerji koridoru ne olacak?

ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmaların arka planına ilişkin çarpıcı bir analiz yayımlandı. 27 Mart 2026 tarihli çalışmasında Sinan Tavukçu, savaşın askeri hedeflerin ötesinde, Ortadoğu'daki enerji hatlarını ve petrol-doğalgaz akışını yeniden düzenlemeye yönelik stratejik bir sürecin parçası olduğunu ortaya koydu.

Enerji koridorları savaşın merkezinde

Analize göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar, bölgedeki çatışmaların enerji merkezli yeni bir düzenle bağlantısını net biçimde ortaya koyuyor. Netanyahu'nun, Ortadoğu petrol ve doğalgazının İsrail üzerinden taşınacağı yeni bir hat kurulmasına yönelik ifadeleri, mevcut enerji dengelerinde köklü bir değişime işaret ediyor.

Bu kapsamda özellikle Hürmüz Boğazı'nın devre dışı bırakılmasına yönelik planların, küresel enerji arz güvenliği açısından kritik bir kırılma noktası oluşturduğu vurgulanıyor.

IMEC koridoru yeniden sahnede

Yazıda, "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru"nun savaşla birlikte yeniden gündeme geldiği ifade ediliyor. Bu koridorun, Asya ile Avrupa arasında enerji ve ticaret akışını İsrail merkezli bir hat üzerinden sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Projeye göre; Hindistan'dan başlayarak Körfez üzerinden İsrail'e ve oradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret ve enerji ağı kurulması planlanıyor. Bu durumun, mevcut alternatif projeleri ve bölgesel dengeleri doğrudan etkilediği kaydediliyor.

Bölgedeki dengeler yeniden şekilleniyor

Analizde, savaşın yalnızca İran'a yönelik askeri hedeflerle sınırlı olmadığı; aynı zamanda bölgedeki üretici ve tedarikçi ülkeleri yeni enerji düzenine uyum sağlamaya zorlayan bir süreç olduğu ifade ediliyor.

Körfez ülkelerindeki enerji tesislerine yönelik saldırılar ve buna bağlı olarak petrol ile doğalgaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, küresel ölçekte ekonomik etkiler doğuruyor. Bu gelişmelerin, enerji piyasasında yeni bir dağıtım modelinin oluşumunu hızlandırdığı değerlendiriliyor.

Yeni ittifak arayışları dikkat çekiyor

Tavukçu'nun değerlendirmesinde, bölgedeki ülkelerin bu gelişmeler karşısında yeni bir siyasi ve stratejik hat oluşturma eğiliminde olduğu da yer alıyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'ın merkezinde yer aldığı daha geniş kapsamlı bir iş birliği zemininin oluştuğu belirtiliyor.

Bu süreçte, Ortadoğu'daki güç dengelerinin yalnızca askeri değil; enerji, ekonomi ve jeopolitik eksenlerde yeniden şekillendiği ifade ediliyor.

Savaşın sonucu bölgesel geleceği belirleyecek

Analize göre, çatışmaların seyri yalnızca kısa vadeli askeri sonuçlar doğurmayacak; aynı zamanda İran içindeki güç dengeleri ve bölgesel ittifakların yönü açısından da belirleyici olacak.

Ortadoğu'da enerji hatları üzerinden şekillenen bu yeni dönemin, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi etkiler üretmeye devam edeceği değerlendiriliyor.