Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Dolar günü 44,48 TL'den tamamladı

44,49 TL'ye yükselerek rekor kıran dolar, günü 44,48 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 17:15, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 17:17
Dolar endeksi 100'ün üzerinde kaldı ve Orta Doğu'daki uzun süreli çatışmanın petrol fiyatlarını yükseltmesi ve stagflasyon endişelerini artırmasıyla güvenli liman talebinin desteğiyle bu ay yaklaşık yüzde 3'lük bir artış gösterme yolunda ilerliyordu.

İran savaşı beşinci haftasına girerken, hafifleme belirtisi göstermiyor. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak Kızıldeniz'deki gemi trafiğini tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yeniden açılmadığı takdirde İran enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda uyararak, İran ile olası bir anlaşmaya dair daha önceki sinyalleri gölgede bıraktı.

Bu arada, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Ortadoğu'daki belirsizliklerin artmasına rağmen uzun vadeli ABD enflasyon beklentilerinin kontrol altında kaldığını ve merkez bankasının politika duruşunun yetkililerin İran savaşının ekonomik etkisini değerlendirmesine olanak sağladığını belirtti. Yatırımcılar şimdi Mart ayı tüketici güven endeksi ve Şubat ayı JOLTS iş ilanları verilerini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,4327 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4261 lira, en yüksek de 44,4962 lira seviyesi görüldü.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:


 PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD doları 44,4540 44,4550 44,4790 44,4800
Avro 51,0250 51,0260 51,3410 51,3420
Sterlin 58,6660 58,6760 59,0300 59,0400
İsviçre frangı 55,6080 55,6180 55,6800 55,6900
ANKARA



ABD doları 44,4240 44,5040 44,4490 44,5290
Avro 50,9850 51,0650 51,3010 51,3810
Sterlin 58,6060 58,8160 58,9700 59,1800

