Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim adliyeye sevk edildi
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim adliyeye sevk edildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda sanatçıya yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. "Uyuşturucu madde temin etmek ve kullanmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan, Adli Tıp Kurumu'ndaki örnek alım işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu 6 isim ise serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 19:48, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 19:47
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler kan ve saç örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Burada kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

