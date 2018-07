FETÖ'nün itirafçı mahrem polisine 5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.K. (45) hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski polis M.K. 'SAY' kodu ile kodlandığı tespit edildi.

Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen 'SAY' kodunda ismi geçen tutuksuz sanık M.K. mahkemede "Eskiden polistim, şu an manavlık yapıyorum. Fişleyen kişi nasıl yazdı bilmiyorum. 2013 yılında Kayseri iline atandım. İmam hatip mezunu olduğum için bu yapının sohbetlerinde Kur'an öğretiyordum. 2015 yılında irtibatımı kestim" dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.K.'ye etkin pişmanlık hükümlerince 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, ayrıca farklı dosyada yargılanan ve 'SAY' kodlu Y.S. isimli eski polise de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.