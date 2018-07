İşte Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

38 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 40 şüpheliden 38'inin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi daha tutuklandı. "Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 116 kişi tutuklandı.

"BANA KUMPAS KURDULAR"

Adnan Oktar İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Geniş bir arkadaş grubu olduğunu söyleyen Oktar, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır"

"İDDİALARI ÇİRKİN BULUYORUM"

"Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil. Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim, halkın içinde yaşayan bir kişiyim, milletin içinde yaşayan TV'de yaşayan bir kişi olmakla herkes halk da beni görür tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum kabul etmiyorum. Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Buna aşırı bir abartı yapılmaktadır. Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kızla annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü milliyetçi bir kişiyim. Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN FAZIL SAY'A DAVA AÇTILAR"

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında Adnan Oktar'ın 80'li yıllardan itibaren sözde dini bir cemaat kisvesi altında, aslında İslam dinine ve ahlaka tamamen aykırı kurallar ve yöntemlerle suç amaçlı örgüt yapılanmasını oluşturduğu belirtildi. Oktar'a 'Mehdilik' olarak kutsallık kazandırmak amacıyla Kuranı Kerim'den çarpıtma yorumlarla örgüte kazandırılmak istenen şahısların zihinlerinin yıkandığı, koşulsuz itaat etmelerinin empoze edildiği, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Piyanist Fazıl Say'a dava açtıkları anlatıldı. Yazıda, Oktar'a sunulacak kadınların örgüte çekilebilmesi için erkek örgüt elemanlarının gerekirse bu kadınlarla evlenmelerinin bile caiz olduğunun açıklandığı, özendirmek amacıyla ihtişamlı bir hayatı görüntüsünün verildiği ifade edildi.

SAPKIN ARZULARINI KABUL EDEN KÖLE HALİNE GETİRDİLER

Savcılığın yazısında, Adnan Oktar'ın birçok kadını dövdüğü, cinsel organlarına peçete soktuğu anlatılarak, "Oktar'ın mehdiliğine inandırılan kadınların, öncelikle örgütte yeni eleman kazandırılmasın da görevli erkek şahıslarla grup veya ayrı yarı cinsel ilişkiye zorlandıkları , çocuk yaştaki kızların dahi zorlandığı hatta cinselliği artırıcı ilaçların katıldığı içeceklerin kullanıldığı partilerin düzenlendiği ifade edildi. Bir çok kadına da eziyetler uygulanıp sapkın arzusunu kabul eden birer köle haline getirildikleri ilişki görüntülerinin şantaj amaçlı kullanıldığı belirtildi.

KEDİCİKLER SUÇ FAALİYETLERİNİ GİZLEMEK İÇİN

Sevk yazısında ifadelerine yer verilen mağdurlardan E.A. ifadesinde Adnan Oktar ile sözde bir imam nikahı ile evlendirildiğini, zorla ilişkiye girdiğinini anlattı. Oktar'ın 'Adnan Hoca'nın kedicikleri' söyleminin de yine örgütün suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

FETÖ İLE BENZERLİKLERİ ANLATILDI

Sevk yazısında Oktar'ın liderliğin yaptığı örgüt ile FETÖ arasındaki benzerliklere dikkat çekildi. Örgütün FETÖ gibi, imam kardeşler, imam bacılar, adliye imamı, para imamları, infak, himmet, ecir gibi isimler altında farklı alanlarda sorumlulukların bulunduğu, Oktar'ın da Gülen gibi kendisini mehdi ilan ettiği, 17-25 Aralık'ın ardından örgüt mensuplarıyla özel toplantılar yaptığı, yine FETÖ gibi önemli yayın kuruluşlarında, holdinglerde çalışan örgüt mensupları aracılığıyla istihbarat topladıkları anlatıldı.

TÜRKİYE ALEYHİNE YURTDIŞI KURULUŞLARINA BELGE TEMİN ETTİLER

Örgütün yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet gösteren yabancı ülke kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlı olduğu bu şekilde kişi ve kurumlara bilgi belge temin ettiklerine dair bulgulara erişildiği, kamu görevlileri ile irtibat kurarak aleylerindeki olaylardan önceden haberdar oldukları, yasal görünümde de olsa usulsüz temin edilen silahlarla örgüt üyelerinin silahlandırıldığı anlatıldı.

AMACI TOPLUMUN YAPISINI BOZMAK, DİNİ DEĞERLERE ZARAR VERMEK

Sevk yazısında Adnan Oktar hakkında, "Kurmuş olduğu örgütü, dini değerlere zarar vermek, toplumun yapısını bozman ve haksız elde ettikleri kazançları meşrulaştırıp lüks bir hayat sürerek devamlılığı sağlayacak şekilde yapılandırmıştır" denildi. Bir çok örgüt mensubunun ise gerçeğe aykırı şekilde kuyumculuk faaliyetleri üzerinden alınan ruhsatlarla silahlandırıldıkları da sevk yazısında anlatıldı. Örgüte yurtdışından da para geldiği anlatılan sevk yazısında örgüte mensup kişilerin kurdukları şirketler üzerinden kara para akladıkları belirtilirken, örgüte gelen kayıtlı ya da kayıt dışı paraların nasıl değerlendirileceğine ise Adnan Oktar'ın karar verdiği anlatıldı.

BÜTÜN KADINLAR EŞİ KONUMUNDA

Örgüt içerisine bulunan, "İmam Bacılar", "Bacılar" ve "Kız Kardeşler" isminde gruplar olduğu ve bu gruplardaki tüm kadınların Adnan Oktar'ın eşi konumunda olduğu anlatıldı. Oktar'ın örgüt içerisinde her şeye karar verdiği anlatılan sevk yazısında, örgütün üst seviyelerinde bulunan üyelerinin bile Adnan Oktar karşısında itaatkar şekilde durdukları belirtildi.

BÜTÜN SUÇLARDAN SORUMLU

Sevk yazısında Adnan Oktar'ın örgütün kurucusu ve lideri olduğu bu sebeple örgüt içerisinde gerçekleştirilen tüm cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, ayrıca küçük yaştaki mağdurlar S.M ve G.Ç'ye yönelik cinsel istismar eylemleri, müştekiler H.U ve E.A'ya yönelik cinsel saldırı ile 22 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı eylemlerine de bizzat iştirak ettiği, bu şekilde atılı suçları işlediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN FLÖRT EDEREK ÖRGÜTE ERKEK KAZANDIRIYOR

Örgütte Adnan Oktar'dan sonra en iki numaralı yönetici olan "Dido" kod adlı Ulviye Didem Ürer ile ilgili olarak Adnan Oktar'ın A9 kanalında yayınlanan programında ön planda olduğu, örgütü meşru göstermeye çalıştığı belirtildi. Örgütün tüm hesap bilgilerinin Adnan Oktar ile birlikte Ürer'de de olduğu anlatılan sevk yazısında, "Adnan Oktar'ın talimatıyla örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin karalama ve iftira amacıyla hazırlanıp internette yayınlanmasını sağlama noktasındaki faaliyetleri, denetimleri yürüttüğü" ifadeleri kullanıldı. Ürer'in sosyal medya üzerinden özellikle genç ve fiziki görünümleri iyi erkekler ile flört ederek örgüte kazandırmaya çalıştığı da sevk yazısında belirtildi. Örgüte yeni eleman temini faaliyetlerinden sorumlu düzeyde örgüt yöneticisi olduğu belirtildi.

ESKORT KIZLARDAN SORUMLU

Sevk yazısında Alev Babuna'nın ise yurt içi ve yurt dışından getirilen ekort kızların bulunmasını, getirilmesini, ücretlerinin ödenmesini organize eden, kızların Adnan Oktar'a karşı nasıl davranmaları gerektiğini kontrol eden, tüm hesap hareketlerini günlük olarak Adnan Oktar'a ilettiği anlatıldı. Babuna'nın Örgüt imamları gibi insanları yöneten ancak örgüt imamlarından farklı olarak insiyatif kullanma hakkı olan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi.

ÖRGÜTE NÜFUZ SAĞLAYICI BAĞLANTILAR KURMAKLA GÖREVLİ

Ayşegül Hüma Babuna üst düzey emniyet ve yargı birimleri, siyasi partilerin ileri gelenleri ili örgüte nüfuz sağlayıcı bağlantılar kurmakla görevli örgüt yöneticisi ve imam bacılar grubundan olduğu öne sürüldü. Şüphelinin ayrıca rüşvet ve üniversite hocalarından bilirkişi raporları temini konularını da organize ettiği iddia edildi.

OKTAR BABUNA; İMAM KARDEŞLER GRUBUNUN BAŞI

Şüpheli Ahmet Oktar Babuna'nın İmam Kardeşler Grubu'nun başı olduğu belirtilerek, "Diğer örgüt üyelerine görev dağılımı yapan ve bu konuları takip eden konumda olduğu, örgüt içi anlaşmazlıklarda şüphelinin şikayet merci olarak örgüt lideri Adnan Oktar'a doğrudan bağlı şekilde faaliyet yürüttüğü, İsrail başta olmak üzere örgütün yurtdışı irtibatlarını sağladığı, A9 isimli örgüte ait televizyon kanalında örgüt liderinin örgütü masum ve meşru gösterme amacıyla yaptığı programlara katıldığı" ifade edildi.

Elif Altın