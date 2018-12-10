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Dönemim askeri öğrencileri FETÖ baskısını anlattı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında hazırlanan iddianamede, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne hazırlanan ve mezun olanların eğitim gördükleri dönemde yaşadıkları baskı ve tehdit detayları göze çarptı
10 Aralık 2018 12:05
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Dönemim askeri öğrencileri FETÖ baskısını anlattı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Işıklar Askeri Lisesi'nden 2016'da mezun olduktan sonra gözaltına alınan ve itirafçı olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.T. hakkındaki iddianame tamamlandı. F.T'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadede, mahrem yapılanmadaki örgüt üyelerine yapılan baskılar ve tehditler hakkında bilgiler yer aldı.

İtirafçı olan F.T. okulu kazandıktan sonra örgüt mensuplarınca bir okulda öğrenci olan H.B. ile tanıştırıldığını belirtti. F.T, arkadaşı H.B. ile birlikte örgütün sohbetlerine katılmamak için bahane uydurduklarını, bunu fark eden örgüt mensuplarının babasını arayarak, "Oğlunu askeriyeye biz soktuk, sohbetlere gelmezse askeriyeye soktuğumuz gibi attırmasını da biliriz" şeklinde tehdit ettiklerini, bunun üzerine babasının kendisini arayarak, "Oğlum istemesen de bu adamlar hayatın ile oynayacak, sözlerini dinle, bir şekilde idare et" dediğini belirtti.

- "Toplantılara katılmayan öğrenci okuldan atıldı"

Tehditler sebebiyle genelde örgüt toplantılarına katıldığını anlatan F.T, "Ancak H.B. düzenli olarak katılmıyor, sürekli bir bahane buluyordu. Biz bu şekilde hazırlık sınıfı bitene kadar devam ettik. Yıl sonunda H.B, İngilizce dersinden sınıfta kaldığı için okuldan atıldı" ifadelerini kullandı. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten koptuklarını öne süren F.T, şöyle devam etti:

"Şahıslar genelde M.Ö. ve S.K'yi arayarak sohbete gitmemiz için tehditvari konuşmalar yapıyorlardı, ancak biz kesinlikle gitmedik. Ayrıca ben 11. sınıfın yaz kampında 11. sınıfların lideri olarak görev yapmaya başladım. Bu görevim 12. sınıfın başında da devam ediyordu. Burada bizden sorumlu olan, o zamanlar binbaşı rütbesinde olduğunu hatırladığım İ.B. komutan sürekli bizleri azarlar, görevimizi eksiksiz yapmamıza rağmen görevi iyi yapmadığımızı dile getirerek bizimle uğraşırdı. İ.B, rütbemizi sökeceğini ve bu görevden alacağını söylerdi, yarı yıl geldiğinde de rütbemizi söktü."

Hakkında iddianame hazırlanan aynı okul mezunu itirafçı S.B. de benzer ifadeler verdi. Sohbetlere katılmadığı için örgüt mensuplarınca şantaj, tehdit ve baskıya maruz kaldıklarını kaydeden S.B, "Okuldayken S.A, B.S. ve ben kendi aramızda bunların amaçlarının saf olmadığını, neden sürekli terörist elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarını okutturduklarını, sohbetlerini zorla dinlettiklerini konuşup sorguluyorduk. Bir seferinde 'Zübeyir' kod adlı şahsa sohbetlerle ilgili konuyu açtığımızda kendisi bize 'Sizi okuldan attırırım, hafta sonu hiçbir şekilde izne çıkamazsınız, aileniz maddi tazminat ödemek zorunda kalır, görüşmelere düzenli geleceksiniz.' diye tehditlerde bulundu ve bizi sindirmeye çalıştı" dedi.

Hakkında iddianame hazırlanan aynı okul mezunu itirafçı A.Ö. de öğrenciyken örgüt toplantılarına katıldığını söyledi. A.Ö, şu bilgileri verdi:

"Bu yaptığımız sohbetlerin birine 'Şuayip' diye bildiğim şahıs da geldi. Şuayip, bize derslerimiz hakkında sorular sordu. Bize zayıf olduğumuz derslerin olduğunu söylemişti ve biz şaşırmıştık. Derslerimizin zayıf olduğunu nereden öğrendiğini bilmiyorum. Okuldaki öğrenciler hakkında herhangi bir soru sormadı. Bu dönem içinde gittiğimiz iki üç sohbetten sonra A.S. isimli devremle 'Şuayip' kod adlı şahsın bizim derslerimizin kötü olmasını nasıl bildiğini, komutanların da bunların içinde yer aldığı kanaatine ulaştık ve bu durumdan korkmaya başladık. A.S. devremle kendimizi bu cemaatten kurtarmaya çalıştık ve sohbetlere gitmemeye başladık. Bu süre zarfında iki ay kadar sohbetlere gitmedik. Daha sonra 'İlhan' isimli şahıs ankesörlü telefondan beni aradı ve sohbetlere gelmem gerektiğini söyledi. 'Bundan sonraki buluşmamıza mutlaka sizi bekliyorum.' dedi. Bunun üzerine bir dahaki buluşmaya A.S. ile beraber başımıza bir şey geleceğinden korkarak bu sohbete gittik. Bu sohbette 'İlhan' isimli şahıs, 'Bizi neden aksatıyorsunuz, neden sohbete gelmiyorsunuz' diye kızmıştı."

Anadolu Ajansı
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