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YÖK'ten, Seyahat İşletmeciliği bölümü için eşdeğerlik kararı

Yükseköğretim Kurulu, Seyahat İşletmeciliği bölümü hakkında eşdeğerlik kararını değiştirmedi !
 11 Mayıs 2019 10:04
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YÖK'ten, Seyahat İşletmeciliği bölümü için eşdeğerlik kararı

Bilindiği üzere, 27 Mart 2013 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan -Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programının- Konaklama İşletmeciliği, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği programlarının ders içerikleri ile yeterlikleri uyumlu olduğundan eşdeğer olduğuna karar verilmişti.

Aradan geçen dört sene sonrasında Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06 Temmuz 2017 tarihli kararında, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümlerinde görülen öğrenimin yeterliklerinin farklı olmasından dolayı Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü ile eşdeğer olmadığına ve 27 Mart 2013 tarihli kararın iptal edilmesi uygun görülmüştür.

Bu defa, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği programından mezun olan adayın 06 Temmuz 2017 tarihli eşdeğerli iptal eden kararın yeniden incelenmesi yönündeki talebi, Seyahat İşletmeciliği programında görülen öğrenimin, alınan dersler, program çıktıları ve kazanılan yetkinlikler açısından -Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Seyahat İşletmeciliği ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümleri eğitimleri ile eşdeğer olmadığına ve 06 Temmuz 2017 tarihinde alınan kararda değişiklik yapılma gerek görülmemiştir.

İŞTE YÖK KARARI

Memurlar.Net
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