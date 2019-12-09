Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!
|09 Aralık 2019 22:03
|Yazdır
FATİH'te polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, eve 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini itiraf itiraf etti. Polisler eve geldiklerinde ise Azerbaycan uyruklu Z.H, burada çalıştırıldığını söyledi.
O sırada telefonla arayan ve kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheli, eve giden görevli memurlara 10 bin lira verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti.
Aracı olduğu belirlenen bu kişiyle telefonla görüşen polis, rüşvete ikna olmuş gibi davranarak Yedikule Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. Burada kendisini "Ebru"nun gönderdiğini söyleyen Celal Y. ile parayı verdiğini ifade ettiği Mehmet E. gözaltına alındı. Celal Y. ve Mehmet E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, "fuhuşa aracılık, yer temini ve zorlama ile görevli memura rüşvet verme" suçlarından tutuklandı.
Polisin kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktora kafa atan saldırgan yakalandı
09 Aralık 2019 21:48
|Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı
09 Aralık 2019 21:23
|İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
09 Aralık 2019 20:48
|Polis eşi için 'kendini vurdu' demişti! Gerçek ortaya çıktı
09 Aralık 2019 20:09
|Özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı!
09 Aralık 2019 20:05
|Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
09 Aralık 2019 19:57
|Bursa Valisi: Mont ve bere dışında herhangi bir bulgu yok
09 Aralık 2019 19:43
|İnternet üzerinden sahte kimlik satan firari hükümlü yakalandı
09 Aralık 2019 17:39
|İstanbul'da 'sahte polisler' bekçilere yakalandı
09 Aralık 2019 17:09
|Ceren'in katili, cebinde bıçakla lokantaya girip çorba istemiş
09 Aralık 2019 16:40