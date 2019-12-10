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YSK, acele etmezse, kadroları boş kalacak

YSK, sözlü sınav sonuçlarını açıklamakta gecikirse, kadroları boş kalacak
 10 Aralık 2019 11:50
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YSK, acele etmezse, kadroları boş kalacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 Ekim 2019'da yayımladığı ilanda 255 personel alacağını duyurmuştu.

Toplamda 1.275 aday Kasım ayından bu yana sözlü sınava alınmaktadır. Teknik personelin sözlü sınavları Aralık ayı başında, Bilgisayar işletmeni, VHKİ, santral memuru, sekreter, Zabıt katibi unvanındaki personelin sınavı ise Kasım ayında yapıldı.

Diğer taraftan YSK alımına başvuran adayların bir kısmı 2019/6 KPSS tercihlerine (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) başvurup yerleşti.

Sonuçların açıklanması geciktiği için bir kısım personel de 2019/2 merkezi KPSS tercih işlemlerine başvurmaktadır.

Bir çok alımın aynı anda yürütülüyor olması, yüksek puan alan adayların tüm alımlara başvurması ve boş kadroların oluşmasına neden olmaktadır.

YSK'nın sözlü sınav sonuçlarını açıklamakta geciktirmesi veya sonuçları açıklarken yeterli sayıda yedek aday ilan etmemesi halinde, kadrolar boş kalacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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