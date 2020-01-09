2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atandı
Devlet Personel Başkanlığı, 2828 sayılı sosyal hizmet kanunu çerçevesinde 1561 kişinin atamasını yaptı
|09 Ocak 2020 18:05
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Devlet Personel Başkanlığı, 2828 sayılı sosyal hizmet kanunu çerçevesinde 1561 kişinin atamasını yaptı
2828 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK GENÇLERİMİZİN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan hak sahiplerine ilişkin Kura Töreni gerçekleştirildi.
Kura tercihlerinde bulunan hak sahipleri sonuçları aşağıdaki linkten öğrenebilirler.
Sonuçlar için Tıklayınız.2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak
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