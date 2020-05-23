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Trabzon'da yanan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Of ilçesinde yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
|23 Mayıs 2020 13:52
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Trabzon'un Of ilçesinde yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Azeri uyruklu Faris Basirov'un kullandığı 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çaykara yolu kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle LPG'li otomobil alev alarak yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Gülseren Velioğlu ile çay işçisi oldukları öğrenilen Afgan uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Basirov ise 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Ayrıca, Vali İsmail Ustaoğlu da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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