Made in Türkiye tek tıkla 33 ülkeye ulaşacak

Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu epttavm.com sekizinci yılında KOBİ'lere destek ve yeni pazar seferberliği başlattı. Ticaret Bakanlığı'nın KOBİ'lerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri büyük oranda karşılayacak olması ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar nakdi destek vereceği açıklaması ardından, KOBİ'lere yeni pazarlara yönelik bir müjde de epttavm.com'dan geldi.

YÜZDE 200 BÜYÜME

Şirketin yıllık ortalama yüzde 200'lük büyüme oranı yakaladığını belirten Genel Müdür Hakan Çevikoğlu, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'leri Türkiye'nin her noktasına ulaştırdıklarının altını çizerek, "EPTTAVM, bugüne kadar 20 binin üzerinde KOBİ'yi, Türkiye'nin her noktasından 10 milyonu aşkın tüketiciye ulaştırdı. KOBİ'lerimiz ePTTAVM aracılığıyla Türkiye pazarının yanı sıra şu an Katar, Bosna Hersek ve Kosova pazarlarına da ulaşabiliyor. KOBİ'lerimizi başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa ve Asya'dan 33 ülkeye daha ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Ticaret Bakanlığının açıklamış olduğu destek KOBİ'lerin dünyaya açılmasını kolaylaştıracak" diye konuştu.

10 MİLYON ÜYESİ VAR

epttavm.com'un büyüklüğü de anlatan Çevikoğlu, "Yıllık ziyaret sayısı 150 milyonu, üye sayımız ise 10 milyonu buldu. Platformumuzda aylık gerçekleştirilen işlem sayısı da 1 milyonu aşarken, platformdaki toplam 20 milyon ürün arasından aylık olarak tüketiciye ulaştırılan ürün sayımız da 2.5 milyonu aştı" dedi.

KOBİ'LERE LOJİSTİK DESTEK

Kovid-19 sürecinde 30 milyonun üzerinde vatandaşın ziyaret ettiği epttavm.com, maske ihtiyaçlarını karşıladı. Bu süreçte KOBİ satıcılarının ödemeleri erken yapılırken, komisyon oranları düşürüldü. KOBİ'lere kargo ve e-ticaret lojistik desteği de sağlanırken, tüm KOBİ'lerin ürünleri için reklam desteği verildi. Ayrıca engelli vatandaşların ürünleri satışa sunuldu.