Trafik polisinden, merhum Başbakan Menderes için şarkı
|16 Eylül 2020 09:46
|Yazdır
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Alp İmamoğlu, 17 Eylül 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 59. yılı anısına bestelediği şarkıya klip çekti.
Muzaffer Alp İmamoğlu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de verdiği destekle söz ve müziği kendisine ait "Menderes'e ağıt" ismini taşıyan şarkıya çektiği klibi sosyal medya üzerinden yayınladığını belirtti.
Küçüklüğünden beri sanata ilgi duyduğunu belirten İmamoğlu, görev yaptığı Aydın'da da Adnan Menderes'in yaşamını yakından incelediğini dile getirerek, şöyle dedi:
"Adnan Menderes, Yassıada'da, yakın arkadaşı Ethem Menderes'e, içinde bulunduğu zorlu koşullardan etkilenerek belki de çocukluğunu özleyerek, 'Ah şuradan bir kurtulsam, Çine Çayı'nın kenarında söğüt ağaçlarının altında, söğüt ağaçlarının yüzüme vuran kokularıyla saadet bulacağım.' demiş. Bu sözlerden çok etkilendim. 'Acı kahveyi çok mu gördün söğüt dalı?' diyerek bu esere başladım. Sonra arkası geldi."
Adnan Menderes'in Aydın ve Türkiye için büyük değer olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Stadyumdan bulvara, okullardan birçok kamu kurumuna ismi verilmiş bir şahsiyet. O memleketine katkıda bulunmuş. Ben de böyle bir eser yaparak onun yapmış olduğu katkıya destek vermek istedim." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun "Menderes'e ağıt" ismini verdiği şarkının sözleri şöyle:
"Aydın'dan bir efe doğdu,/Çaresize umut oldu/Darağacından milletin/Gönlüne süzülüp kondu/Özledin mi evladını/Yanar mısın Aydın Dağı/Yeter mi göğsüne kona/Bir avuç baba toprağı/O ki seni çok severdi,/Her fırsatta yad ederdi/Gözünde tüten aşkının/Adını oğluna verdi/Unuttun mu bu davayı/Mahzun musun Çine Çayı/Gölgende acı kahveyi/Çok mu gördün söğüt dalı?"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı
16 Eylül 2020 12:17
|Profesör, yerli aşı çalışması için 'denek' olacağını açıkladı
16 Eylül 2020 11:59
|Merdiven altı maskelere dikkat... Bez maskeler için kanserojen uyarısı
16 Eylül 2020 11:52
|Konya'da 30 metre çapında yeni obruk oluştu
16 Eylül 2020 11:46
|'Acil servisin içi 'bana virüs bulaşmaz' diyen insanlarla dolu'
16 Eylül 2020 11:09
|'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor
16 Eylül 2020 11:05
|Karantinadan kaçan kişi pes dedirtti: Adam mı öldürdüm?
16 Eylül 2020 10:40
|Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok
16 Eylül 2020 10:21
|Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı
16 Eylül 2020 10:17
|Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
16 Eylül 2020 10:11