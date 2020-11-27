Dış kaynaktan muvazzaf subay alımındaki değişiklikler, bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı
|27 Kasım 2020 14:10
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Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alım kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre başvuruların 10 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Kılavuz için tıklayınız.
Ancak kılavuzda geçen yıl alım yapılan sınıfların bir çoğu yer almamaktadır. Geçen yıl alım yapılan muharip sınıflardan bu yıl sadece piyade sınıfı için alım yapılacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı geçen yıl tank, topçu, hava savunma, ikmal, personel, istihkam olmak üzere bir çok sınıftan alım yapmıştı.
Bazı sınıflar için yeni bir uygulama olarak son 2 yılda YDS puanı alma şartı getirilmiştir.
Geçen yıl lisans mezuniyetiyle bir çok sınıfa başvurabilen adaylar, bu yıl sadece bir sınıfa başvurabilmektedir.
Ayrıca yıllardır erkeklerde 1.64, kadınlarda 1.53 olan boy sınırı bu yıl erkeklerde 1.68 kadınlarda ise 1.62'ye yükseltilmiştir.
Boy sınırı yükseltildiği için kilosu 44-49 arasında olan kadınlar başvuru yapamayacaktır.
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