1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

Canlı bağlantıyla açılışını yaptığı okullarda kapalı spor salonlarının da gösterilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu talebinin iki kez karşılık bulmaması üzerine sinirlenerek "Anlaşma yapılan firma bu işlerde mahir değil mi?" ifadelerini kullandı.
 23 Şubat 2021 22:31
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, açıklamalarının ardından canlı bağlantı ile okulların açılışını gerçekleştirdi.

"SİZ NİRE, BİZ NİRE?"

"Servis olmadığı için karda, ayazda okullarına saatlerce yürümek zorunda olan öğrenciler vardı. Ben okuluma yarım saatte giderdim. Kütüphane laboratuvar spor salonu gibi imkanlar ise büyük şehirlerdeki okullarda bile lüks kabul ediliyordu. Bizim okulumuzun spor salonu yoktu, çok basık sıçradığın zaman başının değeceği şekilde beden eğitimini yaptığımız bir bölüm vardı." diyen Cumhurbaşkanı, bağlantı sırasında özellikle üzerinde durduğu spor salonlarının da gösterilmesini istedi. Yetkililerin "Çalışmalar tamam ancak çekimleri yapılmadı. İnşallah başka bir zaman size o görüntüleri de arz etmek isteriz." cevabına karşılık gülümseyen Cumhurbaşkanı, "O zaman siz nire, biz nire" dedi.

FİRMAYA SİNİRLENDİ

İkinci bağlantıda da spor salonunu görmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı, olumsuz yanıt alınca sinirlendi. Tepkisini ise "Kapalı spor alanlarını bize bir gösterebilseydiler... Demek ki anlaşma yapılan firma bu işlerde mahir mi değil?" diyerek gösterdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Şubat 2021 00:00		 CHP'li Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
23 Şubat 2021 22:39
Vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
23 Şubat 2021 21:00		 Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Berat Albayrak tepkisi
23 Şubat 2021 20:27
Hizb-ut Tahrir'in propagandası yapanlar gözaltına alındı
23 Şubat 2021 20:01		 Altun, 'Türki Lala' dizisinin yapımcılarıyla bir araya geldi
23 Şubat 2021 19:48
Başkentte 326 eğitim tesisinin açılışı yapılacak
23 Şubat 2021 19:34		 Bakan Karaismailoğlu: Her eve 100 megabit internet projemiz var
23 Şubat 2021 18:50
AK Parti MYK toplandı
23 Şubat 2021 18:15		 Mehmet Özhaseki'den 'Lanet olsun onların oy kaygısına' sözlerine açıklama
23 Şubat 2021 17:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti00:00 - 24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - 80 yaşındaki Adem amca: Arabanız pislenmesin yavrum23:52 - Uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu23:45 - SAT komandolarının zorlu eğitimi TRT'de yayınlanacak23:42 - Türkler önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor
23:28 - Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü23:24 - AvivaSA'ya 200 yıllık ortak: Ageas ile imzalar atıldı23:19 - Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi23:01 - Yerli tüfekte seri üretime geçildi22:52 - Sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı22:50 - Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi
22:49 - Prof. Dr. Demir: Kuraklık riski tamamen geçti diyemeyiz22:40 - Almanya'da öğretmenlerin aşılanması yarın başlıyor22:39 - CHP'li Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama22:31 - Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?22:28 - Göçmen gitti doktor oldu
22:04 - Belediye işçileri greve gitti, çöpler sokaklarda kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pencere cam filmi 2
aranan adam 1
makaron 3
kayserispor 1
ankara'da nerde ne yenir 5
En düşük riskli 4 il 1
yumurta turşusu 1
kedi 4
tatlı patates 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam