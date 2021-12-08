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Her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor

Doğanın bizlere 2021 için sunduğu kaynakları tükettik. 29 Temmuz'de açıklanan "Dünya Limit Aşım Günü"nden beri 2022 kaynaklarından borç alarak besleniyoruz. Gelecek nesillerden aldığımız kaynakları da israf ediyoruz. Her yıl 1,3 milyar ton gıda, tarımsal sulama ile 20 milyar metreküp su israf ediliyor. Dünyada her gün 9 kişiden biri aç uyuyor ve her yıl 3.4 milyon insan içilebilir temiz suya ulaşamadığı için yaşamını yitiriyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Aralık 2021 06:15
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Her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor

Dünya nüfusu her yıl artmaya devam ediyor ancak dünyadaki kaynaklar kısıtlı. Küresel Ayak İzi Ağı verilerine göre doğanın bize 2021 yılı için sunduğu kaynakları 29 Temmuz'da 2021'de tükettik.

Bu tarih "Dünya Limit Aşım Günü" olarak açıklandı. Bugün tüm insanlığın talebini karşılayacak tahmini doğal kaynak ihtiyacı için 1,7 dünya gerekiyor. Son 4 aydır 2022 kaynaklarından borç alarak besleniyoruz. Gelecek nesillerden ödünç aldığımız kaynakların önemli bölümünü de israf ediyoruz.

SU İSRAFI YILDA 20 MİLYAR METREKÜP

Dünyanın yüzde 70'i su ile kaplı olmasına rağmen tatlı su oranı %3. Dünyada su kaynaklarının %69'u sulamada, %19'u sanayide ve %12'si ise evsel tüketimde kullanılıyor.

Tarımsal sulama yüzünden yılda 20 milyar metreküp su israf ediliyor. Her yıl 3.4 milyon insan içilebilir temiz suya ulaşamadığı için yaşamını yitiriyor. Türkiye'de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4.000 metreküpten 1.346 metreküpe indi. Eğer etkili adımlar atılmazsa 2030 yılındaki nüfus tahminlerine göre su fakiri bir ülke olabiliriz.

1,3 MİLYAR TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda tüketicilere henüz ulaşmadan kaybediliyor. Dünya genelinde çöpe giden ve israf olan gıda miktarı yıllık 1,3 milyar ton. Bu miktar tüm Sahra Altı Afrika bölgesinde üretilen yiyecek miktarına denk. Dünyada her gün 9 kişiden biri aç uyuyor ve 27.000'den fazla insan açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf ediliyor.

KİŞİ BAŞI YILDA 7 AĞAÇ

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı İsraf Raporu'na göre her yıl ortalama 68 milyon ağaç, 30 milyon hektar kağıt üretimi için kesiliyor. Türkiye'de kağıt ve karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 milyon ton. Doğaya verilen zararın tazmin edilmesi için her yıl kişi başı en az 7 fidan dikilmesi gerekiyor. Her yıl 14 milyon ton plastik atığın okyanuslara karıştığı tahmin ediliyor.

Günde 4,9 milyon ekmek atılıyor

  • - 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç obezite sorunu yaşarken;
  • - Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri yani 1,3 milyar tonu kaybediliyor ya da israf ediliyor.
  • - Gelişmiş ülkeler yıllık bazda kişi başına 95- 115 kg yiyeceği çöpe atıyor.
  • - Avrupa'daki gıda atığı 200 milyon kişinin beslenmesi için yeterli.
  • - Günde 4.9 milyon adet ekmek,
  • - Yılda 1.7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor.
  • - Yılda 18.8 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken,
  • - 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.

İSRAFI ÖNLEMEK EVDE BAŞLIYOR

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı israf raporu'na göre;

- Bireysel israflar evimizde, işyerimizde yaptığımız bütün israfları kapsıyor. Enerji israfıyla ilgili, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35'ini israf ediyoruz.

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- Damlaya damlaya akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına neden oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin lira civarında.

- Bir kişinin günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden oluyor.

- Dört kişilik bir ailenin her üyesinin duş süresini 1 dakika kısaltmasıyla yılda 18 ton su tasarrufu sağlanabiliyor.

-Türkiye'de günde yaklaşık 12 milyon ekmek israf ediliyor.

KAPAT [X]

Kevser Devecioğlu

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#ısraf# ton gıda
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