Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar

İlk işe SSK olarak girişim 23.12.1989 yılı ile 1994 yılları arasında 263 gün SSK'lı olarak çalıştım. Ancak 28.10.1998 yılında ise Kamuda Memur olarak işe başladım. Acaba kaç yaşa tabi olarak Emekli olabilirim? Ayrıca SSK'lı olarak çalıştığım süreleri kurumuma dilekçe ile başvurduğumda ne gibi işlem yapacaktır?

Memurluk öncesi sigortalı hizmetler birleştirilmeli mi?

Memurlar, işçi veya esnaflık gibi farklı statüde geçen hizmetlerini emeklilik öncesi memurluk hizmetleri ile bütünleşmesini sağlamaları veya kurumların bu işlemleri yapmaları, emeklilik işlemlerinin daha pratik olarak yapılmasını sağlar.

Çalışma hayatındaki hizmetlerin bütünleşmesi nasıl olmaktadır?

Kişilerin tüm çalışma süreleri bazı durumlarda tek bir statüde geçmemektedir. Bu çalışmalar işçilik, esnaflık, memurluk gibi hizmet süreleri de olabilmektedir. Bu süreler 2008 yılı Ekim ayından önce geçmiş ise 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri kapsamında işlem görürler.

2008 yılı Ekim ayından önce hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl içerisinde 1260 gün ve daha fazla hangisinde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 yıl işçi, 5 yıl da memur ise memur olarak emekli olur, işçi olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışması gerekir.