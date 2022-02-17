İl Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı
Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i tehdit ettiği öne sürülen personel gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 15:06
Edinilen bilgiye göre, müdürlükte teknik personel olarak çalışan A.A, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başka ile tayin edildi.
Tayin kararını öğrenip müdürlük binası önüne gelen A.A'nın, Teltik'i ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.
A.A, Teltik'in şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız