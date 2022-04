İsrail boru hattı için 'kuzey'i seçti: Gaz, KKTC'yi tanıtacak

İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak projede 450 kilometrelik boru hattı ile ilgili saha çalışmaları başladı. Türkiye'nin de destek verdiği altyapı çalışmalarında boru hattı güzergahına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de dahil edilebilmesi gündemde.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Hüseyin Işıksal bu durumun KKTC açısından mali olmaktan çok siyasi kazanımları olacağını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Ata Atun ise altyapı ile ilgili iki güzergah konusunda ciddi mesafe alındığını ve en ekonomik alternatifin KKTC üzerinden çizilen koridor olduğunu ifade etti.

RUM TARAFI DİRENİYOR

Gazetemize konuşan Hüseyin Işıksal, İsrail-Rum-Mısır gazının nakli ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin denklem dışı kalması konusunda Rum tarafının yoğun mesai yürüttüğü bilgisini verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Işıksal "İsrailli uzmanlar bu gazın Avrupa'ya nakil işleminde KKTC alternatifinin en ekonomik hat olduğu görüşünde. Ancak Rum tarafı Türklerin olduğu hiçbir alternatifi kabul etmiyor. Ankara bu konuda Mısır ve İsrail özelinde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Çünkü boru hattının kara sularımızdan geçmesi KKTC'nin de facto tanınması anlamına geliyor. Elbette ticari kazanımımız olacak ama manevi kazanç çok daha büyük olur. Hem de Rumların oyunu bozulacak" diye konuştu.

YILDA 1 MİLYAR DOLAR

Kuzey Kıbrıs'ın önemli araştırmacılarından ve Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Ata Atun'un verdiği bilgilere göre İsrail bu konuda Rum tarafı ile iş birliği konusunda istekli değil. Teknik ekibin saha çalışmalarına başladığını kaydeden Atun "Şu an iki alternatif üzerinde yoğunlaşılıyor. Bunlardan birisi Leviathan'dan 450 kilometrelik direkt yer altı hattını inşa etmek. İkincisi ise Laviathan-Magosa-Geçitköy güzergahını kullanarak Mersin'e ulaşmak. Geçitköy'den Anamur'a uzanacak boru hattının bütün alt yapısı hazır. İki proje arasında Kıbrıs seçeneği 1 milyar avroluk avantaj sağlıyor. Tel Aviv şu an bu alternatife oldukça sıcak bakıyor. Şayet bu plan tatbik edilirse KKTC yıllık 800 milyar ve 1 milyar avro arasında gelir elde edecek. Bununla birlikte ciddi bir prestij sağlanır ve Doğu Akdeniz'in AB gölü olması engellenmiş olur. İsrail Türkiye'ye mahküm. Türkiye'nin bu konudaki ısrarı devam ediyor" dedi.

Projenin başlaması durumunda İsrail'in KKTC'de ofis açmak ve Kıbrıs makamları ile resmi temaslar kurmak durumunda olduğunu hatırlatan Ata Atun, Rum Afrodit sahasından çıkan gazın hem sınırlı rezervli hem de düşük graviteli ürün olduğunu ifade etti.

Yılmaz BİLGEN