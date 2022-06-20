KPSS hazırlık sürecinde hafıza teknikleri neden önemli?

Türkiye'de her yıl milyonlarca kişi devlet memuru olarak atanmak için KPSS' ye hazırlanıyor. Adaylar yeterli puan alabilmek için çok kısa bir sürede matematik, Türkçe, Tarih Coğrafya, vatandaşlık gibi genel kültür genel yetenek dersleri ile alan derslerinden iyi netler çıkarmak için ter döküyor. Uzun ve yorucu bir süreç olduğu için pek çok aday ekstra desteklere ihtiyaç duyuyor ya da tamamlayamadan yarıda bırakıyor. Memur adayları KPSS hazırlık sürecinde yoğun bir ders çalışma programına maruz kalıyor. Onlarca kitabı, binlerce sayfalık bilgiyi kısa bir süre içerisinde hafızasına almanın yanısıra bu bilgileri sınav sonuna kadar unutmaması gerektiği için bu durum adayda kaygı oluşturuyor. Işte çok kısa bir sürede binlerce bilgiyi zihinde tutmak gerektiren böyle bir sınavda hafıza teknikleri önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Zira sınava hazırlanan adayların en fazla sıkıntı yaşadığı durum

" çalıştığını unutmak! "

Modern öğrenme yaklaşımlarının en önemlilerinden biri olan hafıza teknikleri bilgiyi görselleştirme esasına dayanıyor... Beyin gördüğü şeyi asla unutmaz. Önemli olan soyut bilgiyi somut bir resme dönüştürür.

Günümüz koşullarında sınava hazırlanan bir öğrencinin beynine günlük veri girişi 500 bindir. Ancak beynin Ön bellek dediğimiz kısa dönemli hafızanın kapasitesi sadece 7 birimdir. Yani 7 bilgi haricindeki 499. 993 veri derin hafızaya atılır ve bu süreçte etkili bir şekilde kodlanmazsa unutulması kaçınılmaz olur. Işte hafıza teknikleri burada devreye girer

Hafızanın üç işlevi vardır: kaydetme, saklama, geri çağırma.

Kaydetme aşamasında etkili gözlem yoğunlaşma ve motivasyon sergilenmeyince unutma diye nitelendirdiğimiz olay gerçekleşiyor. Hafıza teknikleri ile kaydetme aşamasında doğru yöntem kullanıldığı için istenildiğinde bilgiyi geri çağırmak, dolayısıyla hatırlamak daha kolay oluyor.

Beyin, deneyimleri, öğrendiğimiz şeyleri, sürekli kaydeder ancak hatırlanmak istediğinde bu veri hafızaya düzenli ve organize bir şekilde kaydedilmemişse bir nevi zihin samanlıkta iğne arar.

Öğrenilen bilgilerin geçici bir ezber olarak kalmayıp kalıcı hafızada dosyalanması ve ömür boyu kullanılması için beynin her iki lobunun da öğrenme işlemine aktif olarak katılması gerekmektedir. İşte hafıza teknikleri beynin her iki lobunun da kullanımını sağlayarak hem fotoğrafik zekanın gelişmesine katkı sağlar, hem de üretkenlik, merak, öğrenme hızı ve zihinsel fonksiyonları güçlendirir, hem de zamandan kazandırarak sınavda ciddi bir avantaj sağlar

Hafıza teknikleri uzmanı ve eğitim koçu Mehmet Eğit ise iyi bir hafıza için şunları ekliyor: beyin, öğrenilmesi gereken bir mevzu ile ilgili kendisine 1000 kelime söylenmesi yerine 1 resim gösterilmesini ister. Ona istediğini vermek gerekir. Her zaman somut olan daha iyi hatırlanır.

Mutlak unutma yoktur, bilgiler yanlış kaydedildiği için hatırlayamama vardır. Tıpkı kas geliştirmek gibi hafıza da geliştirilip potansiyeli arttırılabilir. Sizler de hafızanızı eğiterek unutma olayına son verip KPSS'de büyük başarı elde edebilirsiniz.