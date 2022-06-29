Yargı kararı kesinleşmek üzere olan FETÖ'cülerin kaçmasını sağlayan şüpheli yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 10:57
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası A.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin, dosyalarındaki yargı kararları kesinleşmek üzere olan örgüt üyelerini yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, FETÖ şüphelileri Y.Y. ve N.Z. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.
Y.Y. ve N.Z. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız