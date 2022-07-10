Tabip Odası 'şiddet' kadar sorun

Konya'da Türkiye'yi yasa boğan kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesi hekimlere isyan bayrağı açtırdı, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bu konuda sessiz kalması sorunları ayyuka çıkardı. Sağlık sistemi ile ilgili çözüm bekleyen konular olduğunu belirten hekimler, önemli sorunlardan birisinin de TTB olduğunu ifade ediyor.

4 BÜYÜK SORUN VAR



Hekimlerin sorunlarını dört başlıkta sıralayan Türkiye Sağlık Çalışanları Vakfı Başkanı Kardiyolog Doç.Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, ilk 3 maddeyi "Şiddet, malpraktis, özlük hakları" olarak sıraladı. Dördüncü sorunun ise "TTB" olduğunu vurgulayan Doç.Dr. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Hekimler bir hastaya dokunurken güvenlik, kişiliğine ve mesleki sınırlarına baskı, mesleğin cilvesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların sırtına yükleyeceği fatura ve maddi kaygıların olmadığı iş hayatı istiyor. Bütün bunların yanında haklarını ve meslek etiğini korumak için kurulan çatı organizasyonu Türk Tabipleri Birliği'ni de terör yuvalarında kurdukları karargahlarda değil kendi yanında görmek istiyor."



İDEOLOJİ BATAĞINDALAR



Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "TTB merkez konsey yöneticilerinin ideolojik ve saplantılı tutumlarına hekimlerin cevabı nettir: "Gölge etme, başka ihsan istemem!" TTB'nin çalışmaları yok denemez elbette ama bütün yapılanlar ideolojilerinin batağında kaybolmaktadır. Sorun TTB'nin yıllarca organize bir azınlık eliyle yönetilmesi. TTB, marjinal örgütlerin tıpkı İnşaat Mühendisleri Odası gibi at koşturduğu bir mecraya dönüşmüş durumda."

HEKİMLERİN YARISI ÜYE DEĞİL



TTB yönetimine karşı koyan çok sayıda tabip odası olduğunu ve odaların toptan yaftalanamayacağını belirten Yılmaz, "TTB'nin mevcut yapısı içinde hekimlerin üye olması yönünde bir talebi yoktur. Örneğin Ankara'da yaklaşık 20 bin hekim var. Hekimlerin yarısı bile tabip odası üyesi değil. Burada hekimlerin, organize azınlıkların karşısına çıkacak bir çoğulcu birliktelik inşa etmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.



HAKKIMIZI SAVUNSUN



Milliyetçi Hekimler Derneği Başkanı KBB Uzmanı Dr. Semih Uşaklıoğlu de siyaset yapan, terör örgütleri kol kola olan değil, hekim haklarını savunan bir TTB istediklerini söyledi. Uşaklıoğlu şunları kaydetti: "Kendilerine söyledik, 'Hekimlerin haklarını savunan bir Tabipler Birliği olursanız yanınızdayız' dedik. Terörist başına özgürlük diyen, PKK'yı meşru gören açıklamaları hiçbir Türk vatandaşının, hiçbir Türk hekiminin kabul etmesi mümkün değil. Türk Tabipleri Birliği Güneydoğu'da şehit düşen doktorlar için tek kelime de etmiyor. TTB'nin HDP'nin yan kuruluşu gibi değil, tüm siyasi partilerden uzak hekimleri haklarını savunan bir meslek örgütü olarak çalışmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin bütünlüğü için tehdit



Nükleer tıp uzmanı Prof. Dr. Cumali Aktolun, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) yapısı ve eylem söylemleriyle sağlıkta şiddetten daha önemli bir soruna dönüştüğünü ifade etti. TTB'nin ideolojik ve oligarşik bir yapısına neşter vurulması gerektiğini vurgulayan Aktolun, "Yurt dışında birçok ülkede görev yaptım. TTB'nin muadili olan kuruluşların hiç birinde böyle bir imtiyaz ve yetki yok. Çözüm birliğin kapatılması değil, statüsünün hekim haklarının savunulduğu bir dernek statüsüne indirilmesidir. Bu sorun acilen çözülmelidir. Çünkü mevcut yönetimlerle TTB, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için tehdit haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İtibarımızı zedeliyor



İdeolojik tutumun hekimlerle ilgili ön yargıya yol açtığını da belirten Dr. Semih Uşaklıoğlu, siyasi söylemlerin hekimlerin itibarını zedelediğini anlattı. Hekimlerin TTB'den umutlu olmadığı için kısa zamanda çeşitli hekim sendikaları adı altında örgütlendiğini hatırlatan Uşaklıoğlu, şu an mevcut hekim sendikalarının TTB'den daha fazla üyeye sahip olduğunu kaydetti. Uşaklıoğlu, "Maddi anlamda cidden zor koşullarda çalışan, zor yetişen Türk hekimini itibarsızlaştırmak, Türk devletine, ne Türk milletine, ne Türk halkına, ne de hekimlere fayda getirir" dedi.

Aybike Eroğlu