Togg, Plug and Play iş birliğiyle 'Akıllı Şehirler' için startupları destekleyecek

Togg, Plug and Play iş birliğiyle kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri konusunda startuplara sunduğu ekosistemi genişletiyor.

Togg açıklamasına göre, Togg, temmuz ayında Almanya Stuttgart'ta düzenlenen Startup Autobahn Expo 2022 etkinliğinde duyurduğu Plug and Play iş birliğini farklı alanlarla büyütüyor.

Plug and Play ile uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı'nı başlatıp, yine Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan Startup Autobahn'a üye olan Togg, şimdi de Türkiye'de "Akıllı Şehirler" programı için Plug and Play Türkiye ekosisteminde kurucu üye oldu.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen imza töreniyle Togg, Türkiye'de akıllı yaşam çözümlerini geliştirecek startupları destekleyecek.

Togg, "Akıllı Şehirler" programı kapsamında Plug and Play ekosisteminde yer alan ve ağırlıklı olarak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ile yeni mobilite hizmetleri konusunda çalışmalar yürüten onlarca startupa atölye çalışmalarından mentorluğa pek çok konuda destek verecek.

Program kapsamında seçilecek bazı startuplar ise uluslararası ölçek büyütme programına dahil edilecek. Togg'un Plug and Play iş birliğiyle uluslararası arenaya taşıdığı Mobilite Hızlandırma Programı için de başvurular açıldı.

Togg ve Plug and Play'in mobiliteyi yeniden tanımlamaya atıfla, "ReDeFine" adıyla gerçekleştirdikleri 3 aylık proje kapsamında özellikle blok zinciri, fintech ve insurtech alanlarına odaklanılarak küresel girişimcilere mentorluk, finansal danışmanlık ve proje gibi ihtiyaç duydukları her konuda destek verilecek. Proje başvuruları 2 Ocak'a kadar alınacak.

- "Startuplarla yaptığımız iş birlikleriyle sürdürülebilir değer yaratıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, Plug and Play ile iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Karakaş, mobilite ekosisteminin şekillenmesinde startupların kritik rol oynadığını aktararak, "Çünkü günümüzde inovatif teknolojiler ne otomotiv sektöründe ne de kurumsal büyük şirketlerde bulunuyor. Bu inovasyonlar çoğunlukla küçük, çevik, yaratıcı girişimciler yani startuplar tarafından geliştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanında da otomobillerin birer akıllı yaşam alanları haline geldiğini kaydeden Karakaş, "Biz de 'Togg Akıllı Yaşam' adını verdiğimiz hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunmayı hedefliyoruz. Özellikle Akıllı Şehirler odağında akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ile yeni mobilite hizmetleri geliştiriyoruz. Tüm bu alanlarda startuplarla yaptığımız iş birlikleriyle sürdürülebilir değer yaratıyoruz.

Plug and Play iş birliğiyle ülkemizde Akıllı Şehirler konusunda ekosisteme güçlü bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. 'Akıllı Şehirler' iş birliğimizin yanı sıra Plug and Play ile yürüttüğümüz Mobilite Hızlandırma Programı'nda da başvuruları açtık. Geleceğin mobilite ekosistemini birlikte şekillendirebileceğimiz girişimcileri aramızda görmeyi diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Togg, bir akıllı cihazdan çok daha fazlası olmak gibi heyecan verici bir vizyona sahip"

Plug and Play CEO ve Kurucusu Saeed Amidi de iş birliği nedeniyle çok mutlu ve gururlu olduklarının altını çizerek, Togg'un bir mobilite ekosistemi oluşturarak, bir akıllı cihazdan çok daha fazlası olmak gibi heyecan verici bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Amidi, "Plug and Play olarak Togg ile başlattığımız bu iş birliğinin, bu vizyona giden yolda birçok başarı hikayesi yaratacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Saeed aynı zamanda Togg Teknoloji Kampüsü'nün şimdiye kadar gördüğü en iyi kampüslerden biri olduğunu belirterek, "Bunun için Togg'u ve Türkiye'yi çok tebrik ederim." açıklamasını yaptı.

Plug and Play Ülke ve Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük ise "Hem açık inovasyona hem de ekosistemler yaratmaya bu kadar bağlı iki şirket olan Togg ve Plug and Play'in iş birliğinin çok büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük inovasyon platformu olarak Togg'un inovasyon yolculuğuna eşlik etmeyi heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.