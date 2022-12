Başkent'te Hakim dehşet saçtı! Önce tekme attı sonra vurdu

Ankara Balgat'ta yaşayan Mujtaba M. (22) ve Ayrullah N. (23), gece saatlerinde oturdukları binanın önüne geldi. Anahtarlarını evde unuttuklarını fark edip arkadaşlarının kapıyı açmasını bekleyen gençlerin yanına bu sırada Yargıtay Tetkik Hakimi C.O. geldi. İkiliden önce kimliğini isteyen Hakim C.O., ardından tabancasını çıkarıp gençlere doğrulttu. Bir gencin sırtına tekme atıp kafasına kabzayla vuran C.O., gençleri yere yatırdıktan sonra Ayrullah N.'yi bacağından vurdu.

'ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, apartman kameriyesi önünde 2 kişinin yerde yattığını, birinin bacağında kanama olduğunu gördü. C.O., elindeki silahı doldur boşalt yapıp şarjörünü çıkararak yere bıraktı. Gözaltına alınan C.O., aracından sigara almaya indiğini, eve çıkacakken konuşmalarından yabancı uyruklu olduklarını anladığı 2 kişiyi kapının önünde gördüğünü, kime geldiniz diye sorduğunda yabancı dilde bir şeyler söylediklerini kaydetti.

C.O., birinin elini arkasına götürdüğünü, kendisine zarar vereceğini düşünerek belindeki silahı çekip şahısları uyardığını, eli belinde olan şahsın elini öne doğru aldığı sırada aşağıya doğru uyarı ateşi açtığını, şahsın yanına yaklaştığı için vurulduğunu, hemen polis ve ambulans çağırdığını söyledi. Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılan C.O.'nun silahına el kondu.

ÜZERİNE OTURDU

İncelenen kamera kayıtlarında ise, bir süre kameriyede oturan gençlerin bina girişine yöneldiği, sigara içerek dışarıdan gelen C.O'n'un sağ elindeki tabancayı gençlere doğrultup binanın girişinden önüne getirip yatırdığı, doğrulttuğu tabancasını ara ara gençlere dayayıp başlarında beklediği ve bir şeyler söylediği görüldü. Mujtaba hareket edince dizleri ile üzerine oturduğu, Ayrullah'ın olduğu yere doğru 1 el ateş ettiği ve Mujtaba'nın kafasına doğru vurduğu belirlendi.

13 YIL HAPSİ İSTENDİ

Adli Tıp Kurumu raporunda, Ayrullah'ın silahla yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine, kemik kırıklarının hayati fonksiyonları ağır etkilediğine dikkat çekildi. Savcılık, C.O.'nun 'Kasten yaralama' ve 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 13 yıl hapsini istedi. Hakim C.O., önümüzdeki günlerde yargılanacak.

Dilhan Dumanoğlu