Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı için güvence verdi

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yeniden yaşa takılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. EYT'de yaş sınırının kadınlarda 48, erkeklerde 50 olacağı ileri sürüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu açıklamalarda milyonların merakla beklediği EYT konusuna da değindi.

"EYT İNŞALLAH OCAK AYINA SARKMAZ"

Bakan Bilgin "'EYT ne oluyor?' diye soruyorlar. EYT, Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Uzamasının sebeplerini söyleyeyim; herkesi dinliyoruz. En son odaları dinlemeye başladık. Hep bizim açımızdan ele alınan bir konuydu. Doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. Öyle talepler geliyor ki; şunu öteleyin diyenler oluyor. Teknik problemler var. 99 öncesi işe girenleri kapsıyor. O zaman dijital kayıt sistemleri yok. Bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına ulaştığımız zaman, bu ay sonuna kadar getireceğimizi söylemiştim. İnşallah ocak ayına sarkmaz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. 3 tane kriter var. Bütün verileri elimize alıp gerçekçi çalışma yapmamız lazım. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Asgari ücrette çalışanın yanında duracağız. EYT meselesi aynı kapsayıcılıkta olacak" dedi.

"ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7.600 TL"

Asgari ücret zammına dair de konuşan Bilgin "Geçen sene asgari ücrete yüzde oranında zam yaptık. Ancak enflasyon, bu rakamı önemsiz hale getirdi. Temmuz ayında bir artış daha oldu. Topladığımız zaman yüzde 80 oranında zam yapılmış oldu. Enflasyon karşısında asgari ücretin reel değeri geriledi. Şimdi 2023 için görüşmeler başladı. Geçen yılki gibi yine bir kamuoyu araştırması yaptım. Talep yüksek çıktı. Çalışanlar 8 bin TL'nin üzerinde ücret istiyor. İşverenin beklentisi ise 7 bin civarında. Oralama beklenti 7 bin 600 TL. Çalışanların yüzde 38'i asgari ücretli. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Ayrıca asgari ücret zammı, sadece asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Diğer çalışanlara da aynı oranda zam yapılıyor" diye konuştu.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL HEMEN KADROYA GEÇECEK"

Çalışma Bakanı Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin ise "Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yok. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var, geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var; öğretmenler, sözleşmeli erler, aile hekimi çalışanları, üniversite asistanları, sağlık çalışanlarımız, sanatçılarımız. Bütün bunlar kapsam içerisine aldık. Onların hepsini toparlayıp bir disiplin altın alıyoruz. Yaklaşık 500 bine ulaşacak sayı gündemde. Çalışma teknik olarak bitti. Milletvekillerinin destek vereceğine inanıyorum. Kanun yapıcı Meclis'tir" ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAMI DESTEKLEYECEĞİZ"

Sözleşmeli personeli çalışmasının reform niteliğinde olduğunun altını çizen Bilgin "Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz; elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan ödüyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli iş gücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz. Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz" sözlerini sarf etti.

"YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Vetad Bilgin, istihdamın büyük bir problem olduğunu vurgulayarak "İşsizlikle mücadeleyi kendi araçlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Yüzde 5'in üzerinde büyüme 700 bin istihdam oluşturuyor. Yüzde 7 gibi büyümede ise bu rakam binin üzerine çıkıyor. Bunun dışında bizim elimizde araçlar var. Aktif ve pasif işgücü politikalarıyla destekleyen politikalar izliyoruz. Aktif işgücü politikası, yeni istihdam oluşturmak için verilen desteklerdir. İstismar edilmeyecek şekilde yeniden belirledik. İşsizlik sigortası fonunun desteklediği projeler var. Bununla ilgili çalışmalar yaptırdık. TYP projeleri. Toplum yararına olmayan projelere fon aktarılmadığını belirtmek isterim. Bizim fon kaynaklarımızı iyi yönetmemiz lazım. Burada herhangi bir istismara izin vermiyoruz. Kaynaklarının giderek büyüdüğünü ifade etmek isterim. Kamu kuruluşları için kullanılan fonu takip ediyoruz. Onların da buharlaşmasına asla izin vermem" şeklinde konuştu.

"GEÇİCİ İŞÇİ PROBLEMİNİ BU AY ÇÖZÜYORUZ"

Geçici işçi meselesinin de önemli bir problem olduğunu vurgulayan Vedat Bilgin "Geçici işçi problemini çözüyoruz, çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

EYT'LİLER NASIL EMEKLİ OLUR?

EYT yasası ile emekli olmak için kesinleşen 3 madde bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi, prim gününün tamamlanması ve sigortalılık süresinin dolmuş olması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre EYT düzenlemesi ile eğer 1999 öncesi döneme dönülürse; Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişinin emeklilik hakkı elde edecek. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.