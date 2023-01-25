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Müzisyen Onur Şener cinayetinin sanıklarının yargılanmasına başlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 17:51, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 17:57
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Müzisyen Onur Şener cinayetinin sanıklarının yargılanmasına başlandı

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık İlker Karakaş, olay günü saat 01.00 civarında Esra isimli arkadaşıyla mekana geldiklerini, diğer sanıkların yanına geçip önce bahçe kısmında alkol alıp oturduklarını daha sonra içeri girdiklerini anlattı.

Mekanda canlı müzik yapılmadığını, sahnede hiçbir enstrüman bulunmadığını ifade eden Karakaş, "Sevdiğim bir parça çalıyordu. Karaoke yapıldığını düşündüm, ben de sahneye gittim. Sahnenin yanında oturan Onur Şener bana 'Şarkı söyleyemeyeceksen...' diyerek sinkaflı konuştu. Ben de sahneden indim, arkadaşlarımın yanına gittim." dedi.

Şener'in küfür ederek arkasından geldiğini ileri süren Karakaş, olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Şef garsona yaşananları anlatarak bir daha buraya gelmeyeceğimizi söyledim. Garson bizden özür dileyince dışarı çıktık. Bu aşamada olay bizim için kapanmıştı. Arkamızdan gelen Şener, bize bağırmaya başladı. Şener'in psikolojisinin bozuk olduğunu anladım ve uzak durdum. Dışarı çıktı, üzerime saldırmaya devam etti. Onu durdurmam gerekiyordu, ben de elimdeki bardağı Şener'e fırlattım. Kırık bardakla vurmadım."

- "İlker bira bardağını vurdu"

Sanık Ali Gündüz, olayların yaşandığı mekana sürekli gittiğini, o gün de eşi ve arkadaşlarıyla ilk önce mekanın bahçe kısmında eğlendiklerini, daha sonra içeriye geçip sahnede karaoke olarak şarkı söylediklerini anlattı.

İlker Karakaş'ın sahneye gittiğini ve Şener'in masasındaki sarışın bir kadının telefonundan sözler okuyarak şarkı söylediğini aktaran Gündüz, "Bir süre sonra solist ile İlker arasında tartışma yaşandığını gördük. İlker masaya döndü, Şener de arakasından gelerek sinkaflı cümlelerle 'Mekandan çıkın.' dedi. Biz de bahçeye çıktık." beyanında bulundu.

Şener'in eşini iteklediğini ve sanıklardan Karakaş'ın araya girdiğini ileri süren Gündüz, şunları anlattı:

"Ya psikolojisi bozuktu ya da madde tesiri altındaydı. İlker'e yumruk salladı, İlker de bira bardağını attı. Şener de tutup beni yere fırlattı. Yüzüstü düştüm omzum kırıldı ve yerdeki kırık cam bardakları elimi kesti. Ben yerdeyken arbede devam ediyordu. Kim kime vurdu fark etmedim.

Bir süre sonra ambulans geldi. Gazi Hastanesi'ne gittik. Ameliyat oldum. Onur'un öldüğünü orada öğrendim. Ben 11 yıllık devlet memuruyum, alkollü mekanlarda kimseyle tartışmam. Olaya dahil olmadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Semih Soyalp, sanık Karakaş'ın Onur Şener ile kavga ettiğini gördüğünü, Şener'in yanındakilere "Beni tutmayın." dediğini, bunun üzerine mekanın bahçe kısmına geçtiklerini iddia etti.

Şener'in dışarıda yanlarına geldiğini, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'e "Siz susun varoşlar." dediğini ileri süren Soyalp, "Bunun üzerine İlker bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Ali yerdeydi, Onur'un çenesinden de kan geldiğini gördüm." diye konuştu.

Soyalp, "Ben elimden geldiğince iyi niyet gösterdim, kavga çıkmasını önlemeye çalıştım. Elimde bardak yoktu. İlker ve Gözde'nin elinde bardak gördüm. İlker, Onur'a içinde alkol olan bardakla arkadan vurdu. " ifadelerini kullandı.

Daha sonra lavaboya gittiğini ve elinin kesik olduğunu anladığını ileri süren Soyalp, ardından polisin gelmesiyle hastaneye gittiklerini söyledi.

Tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk de maktulün kendilerine küfür ettiğini ve iteklediğini, bunun üzerine tartışma çıktığını ve kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Cinayetle ilgilerinin bulunmadığını savunan Gündüz ve Erberk, beraat talebinde bulundu.

- "İlker'in yukarıdan aşağı doğru yumruk attığını gördüm"

Duruşmada, tanık olarak dinlenilen maktulün sevgilisi Pelin Tolunay, Şener'in olayın yaşandığı mekanda hafta içi program yaptığını anlattı.

Saat 01.00 civarında Şener'in programının bittiğini ve sahneden müşterilere yönelik, "Hadi beyler çıkın, kızlarla oturacağız." dediğini aktaran Tolunay, "Bir ara sahneye doğru İlker olduğunu öğrendiğim şahıs geldi, Onur'dan şarkı istedi. Sonra yanındaki bayan arkadaşla konuşmaya başladı." dedi.

Tolunay, olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Jale, 'Biz buranın eski müşterisiyiz çıkmıyoruz.' dedi. Onur yanımıza geldi. Sonra arkadaşlarıyla muhabbet ettik. 15-20 dakika konuştuk . Arkadaşlar gitti, biz yolcu etmek için dışarı çıktık. Onur'un tartıştığı grubun dışarda beklediğini gördüm. Onur yanlarına gitti, konuşmaya başladı. Kısa süre sonra bir anda sesler yükseldi, sonra birkaç adım aşağı doğru etrafını sardılar ve vurmaya başladılar.

'Durun yapmayın.' diye bağırdım. İlker'in yukarıdan aşağı doğru yumruk attığını gördüm. Dayanamadım İlker'i çekiştirdim. Kolumu sıkıyordu, bir yandan da 'Kadına el kalkmaz.' diyordu. Tişörtünden tuttum yırtıldı, sonra elimden kaçtı. Arkamı döndüğümde kimseyi göremiyordum Onur yerde oturuyordu. Kanlar içindeydi. Boğazından kan geliyordu, çok kanaması vardı. Çenesi kilitlenmeye başladı."

Onur Şener'in annesi müşteki Leyla Şener, "Oğlumu benden kopartan bu canilere insan diyemiyorum. O kadar masum anlatıyorlar ki bütün aileyi kırdınız, mutsuz ettiniz. Oğlum sevgi doluydu." ifadeleri kullandı.

Baba Erhan Şener de "Çocuğumu benden aldılar. Hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.

Tanık beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar İlker Karakuş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.

- Suçlama "canavarca hisle insan öldürmek"

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

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