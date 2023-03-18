43 yıllık cezaevi sağlam çıktı, 20 yıllık cezaevi tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Diyarbakır'da en çok hasarlı binaların bulunduğu Bağlar ilçesinde zarar görmeyen yapılardan biri de E Tipi Cezaevi oldu.

'Anı ve Etnografya Müzesi' olarak hizmet verecek olan cezaevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne devredildi. İçindeki bazı yapıların yıkımı için kurul kararı çıkarılırken, bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. 5 bloktan oluşan, toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan yapının çalışmaların ardından iki giriş kapısı olacak.

Deprem nedeniyle çalışmaların durduğu E Tipi Cezaevi'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde yapıların hasar görmediği tespit edildi. E Tipi Cezaevi'nin çevresindeki binalardan bazılarının ise yıkıldığı bazılarının ise ağır hasarlı olduğu bildirildi.

20 YILLIK CEZAEVİ, ZEMİNDE SIVILAŞMA NEDENİYLE BOŞALTILDI

Kayapınar ilçesinde yapımına 1995 yılında başlanan ve 2003 yılında açılan D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde de ekipler inceleme yaptı. Yapı kontrol ekipleri, bazı noktalarda hasar tespit etti. Ekipler, temelindeki su nedeniyle zeminde sıvılaşma olduğu gerekçesiyle cezaevinin boşaltılmasına kararı verdi. Bunun üzerine 300 tutuklu ve hükümlü 6 Mart'ta başka iller nakledildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021'de kente yaptığı ziyarette, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz." sözlerinin ardından cezaevinin müzeye dönüştürülmesi için harekete geçildi.

270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cezaevinin kapısına kilit vurarak anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdi.

Geçen yıl 27 Ekim'de de cezaevinin çevresine terör olaylarına karşı kurulan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton bloklar da kaldırıldı.