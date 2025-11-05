Karaman'da 5. kattan düşen kadın öldü
Karaman'da apartmanın 5'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 21:24, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 21:26
Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden öğretmen Ebru Koçak (40), pencereden zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.