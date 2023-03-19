AK Parti'de listeler şekilleniyor: Adaylık için dört kriter

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti bir süredir, her ilde kamuoyu yoklaması yaptırarak, ön plana çıkan isimlerin vatandaştaki karşılığını ölçüyor.

Ayrıca aday adayı olanların teşkilatla uyumları, diğer milletvekilleri ile problem yaşayıp yaşamadıkları gibi kriterler de listeler hazırlanırken göz önünde bulundurulacak.

Ak Parti grup yönetiminin de, mevcut milletvekilleri ile ilgili Meclis'teki performans raporunu Genel Merkez yönetimine sunduğu belirtiliyor.

Ak Parti listelerinde öncekilere oranla daha fazla genç ve kadın adaya yer verilmesi bekleniyor.