Kayıp genç yasak aşkının babası tarafından öldürülüp nehre atılmış

Bakanlıktan 'kayıp depremzede çocuklar' haberine yalanlama
Bakanlıktan 'kayıp depremzede çocuklar' haberine yalanlama
Bakan Dönmez paylaştı: 'Bor karbür' hakkında merak edilenler
Bakan Dönmez paylaştı: 'Bor karbür' hakkında merak edilenler
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi
İletişim Başkanlığından 'Seninleyiz Türkiye' kampanyası
İletişim Başkanlığından 'Seninleyiz Türkiye' kampanyası
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün açılıyor
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün açılıyor
AK Parti'de listeler şekilleniyor: Adaylık için dört kriter
AK Parti'de listeler şekilleniyor: Adaylık için dört kriter
Deprem bölgesinde asgari ücret 20 bin TL'ye dayandı
Deprem bölgesinde asgari ücret 20 bin TL'ye dayandı
Bir kaza tüm suçları ortalığa döktü
Bir kaza tüm suçları ortalığa döktü
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
YSK, gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi
YSK, gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi
İsmail Çataklı: O hekime yasal işlem yapılacak
İsmail Çataklı: O hekime yasal işlem yapılacak
Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi
Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi
İstanbul'da ramazan boyunca et fiyatları sabit olacak
İstanbul'da ramazan boyunca et fiyatları sabit olacak
Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama
Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz
Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak
Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 100 bin imza toplayacaklar
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 100 bin imza toplayacaklar
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı
Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 6 farklı kredi desteği
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 6 farklı kredi desteği
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayıp genç yasak aşkının babası tarafından öldürülüp nehre atılmış

Gaziantep'te cesedi Fırat Nehri'nde bulunan 22 yaşındaki gencin yasak aşk yaşadığı kadının babası tarafından silahla vurularak öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2023 13:52, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 13:54
Yazdır
Kayıp genç yasak aşkının babası tarafından öldürülüp nehre atılmış

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek, 3 çocuk annesi İslim Y. ile babası Ali T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı. Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, gece saatlerinde Fırat Nehri'nden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cinayetin detayları zanlıların itirafıyla ortaya çıktı

Cesedi Fırat Nehri'nde bulunan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığı İslim Y.'nin babası Ali T. tarafından silahla öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi
Mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi
Önce çarptı sonra teselli etti
Önce çarptı sonra teselli etti
Vicdansız hırsız hasta çocuk için toplanan paraları çaldı
Vicdansız hırsız hasta çocuk için toplanan paraları çaldı
29 yaşındaki genç nakil beklediği hastane otelinde ölü bulundu
29 yaşındaki genç nakil beklediği hastane otelinde ölü bulundu
İsmail Çataklı: O hekime yasal işlem yapılacak
İsmail Çataklı: O hekime yasal işlem yapılacak
İç çamaşırı mağazasının önünde sergilenen cansız mankene saldırı
İç çamaşırı mağazasının önünde sergilenen cansız mankene saldırı

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 22 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hayli yoğun.
MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Sosyal güvenlik işlemlerinde askerlik süresi borçlanma yapılacak hizmetler arasındadır. 657 sayılı Kanunda da intibak işlemine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Memurların emeklilik işlemleri, memurun Kurumuna yazılı talebi ile başlar, Kurumunun emekliye sevk onayını alması ve emekliye sevk etmesi ile devam eder, emeklilik belgelerini de SGK na göndermesi ile sona erer.
50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

2547 sayılı Kanunun 50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişlerine dair incelikleri bu yazımızda açıklıyoruz
Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Danıştay, Akademik Teşvik Ödülü yönetmeliğinde 2020 yılında yapılan düzenlemenin 2019 yılındaki faaliyetlere uygulanması hükmünü iptal etti
MEB, ödül alan personel listesindeki hatayı düzeltti

MEB, ödül alan personel listesindeki hatayı düzeltti

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı Mart ayı Tebliğler dergisinde yaptığı hatayı düzeltti
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahlarına dair önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahlarına dair önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının yurt içi sürekli görev yolluğu ödeme işlemleriyle ilgili kapsamlı bir görüş verdi.
Memuriyet unvanının ve ek göstergenin değiştirilmesi hak ihlali sayıldı

Memuriyet unvanının ve ek göstergenin değiştirilmesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi yurt dışından bir üniversiteden aldığı eğitim nedeniyle mühendis kadrosuna atanan başvurucunun kadro unvanının 32 yıl sonra fizikçi olarak değiştirilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi.
Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı mı hesaplanır?

Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı mı hesaplanır?

Emekli iken veya görevde iken vefat eden kişinin emekli aylığı tutarı ile hak sahiplerine ödenecek hak sahipliği aylık tutarı hak sahibi sayısına göre farklı olabilir, ancak emekli ikramiye ödemesi tutarı aynı olur, değişmez.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Tarım ve Orman Bakanı: Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı: Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci can kaybının 17'ye yükseldiği Urfa ve Adıyaman'daki seli değerlendirdi. Kirişçi, "Kuraklık riski vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk'te Kübra Par'ın yaptığı "Açık ve Net" programında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları gündem oldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
Uzmanlar noodle konusunda uyarıyor

Uzmanlar noodle konusunda uyarıyor

Günümüzün popüler yemeği Noodle, artık küçükten büyüğe pek çok kişi tarafından tüketilirken Noodle yemeği uzakdoğu mutfağından çıkıp, tüm dünyada sıkça kullanılmaktadır. Peki Noodle makarna zararlı mı?