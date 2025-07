İdari hizmet sözleşmeli PTT personeline İDDK'dan güzel haber

İş sonu tazminat, emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı gibi bir haktır



İş sonu tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan "kıdem tazminatı" esas alınmak suretiyle ortaya çıkan, kamu kurumlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi halinde, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve kamu hizmetine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık olmak üzere sözleşmeli personele tanınan Devlet memurlarının emekli ikramiyesi ve işçilerin kıdem tazminatına benzer bir hak olduğu anlaşılmaktadır.

İstifa edenlere iş sonu tazminatı verilmesine ilişkin düzenleme olmasa dahi verilmesi hakkaniyetin bir gereğidir



19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 109. maddesinde tazminat konusu düzenlenmiş ve tazminat hususunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a atıf yapılmıştır. Ancak, atıf yapılırken idari hizmet sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi tazminat ödenmesini içermekle birlikte istifa eden personel için tazminat ödenmesi noktasında açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yönetmeliğin anılan 109. maddesi tazminat konusunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a atıf yaptığına ve anılan Esaslar'a göre de istifa eden personele tazminat ödeneceğine yönelik düzenleme bulunduğuna göre, kendi isteğiyle istifa edenlere de bu kapsamda iş sonu tazminatı ödenmesi hakkaniyet gereğidir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davalı idarede sözleşmeli mühendis olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle görevden ayrılan davacı tarafından, iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ... tarih ve E... sayılı işlem ile anılan işlemin dayanağı olan 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Tazminat" başlıklı 109. maddesinin birinci fıkrasında "kendi isteği ile ayrılanlar/istifa edenler" ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 16/05/2023 tarih ve E:2021/3365, K:2023/2580 sayılı kararıyla;

Düzenleyici işlem yönünden;

Türk kamu personel sisteminde, kamu kurum ve kuruluşlardaki görevleri çeşitli nedenlerle sona eren kamu personeline, ilgili mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi kaydıyla, geçmiş hizmetlerine karşılık olarak ve hukuki statüleri dikkate alınarak kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya emekli ikramiyesi gibi adlar altında toplu ödeme yapıldığı,

Bu kapsamda, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesiyle işçilere "kıdem tazminatı"; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 7. maddesiyle, sözleşmeli personele "iş sonu tazminatı"; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesiyle de memurlara ve diğer kamu görevlilerine "emekli ikramiyesi" ödendiği,

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun mülga 27. maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27. maddesi ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 391. maddesinde; PTT personelinin, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülmesinin öngörüldüğü; söz konusu personelde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinin kurala bağlandığı,

19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'le; PTT'de görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasların ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği,

Anılan Yönetmeliğin dava konusu edilen 109. maddesinde de, PTT'den ayrılanlara "tazminat" ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği; bu düzenlemeyle emeklilik, malullük, ölüm ve sözleşmenin süre bitiminde yenilenmemesi nedenlerinden biri ile işten ayrılan personele talebi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için tazminat ödenmesinin öngörüldüğü,

657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 7. maddesinde de, sözleşmeli personele ödenecek iş sonu tazminatı ve bu tazminatın ödenmesine ilişkin usul ve esasların ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği; söz konusu düzenlemeye göre, "ilgilinin ek 6. maddenin ikinci fıkrası uyarınca (kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla) sözleşmeyi feshetmesi" halinde ve en az 2 hizmet yılını tamamlamış olması kaydıyla, iş sonu tazminatı ödenmesinin kurala bağlandığı,

Kararda yer verilen mevzuat ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesinden, 6475 sayılı Kanun'un mülga 27. maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27. maddesi ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 391. maddesi uyarınca, PTT personelinin, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edileceği; söz konusu personelin mali ve sosyal hakları ile istihdamına ilişkin usul ve esasların 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'le düzenlendiği; söz konusu Yönetmeliğin dava konusu edilen 109. maddesinde de işten ayrılan personele tazminat/iş sonu tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği; bu düzenlemede, işten ayrılan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için tazminat ödenmesinin öngörüldüğünün anlaşıldığı,

Buna göre, Yönetmeliğin dava konusu edilen 109. maddesi uyarınca PTT'den ayrılan sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 7. maddesinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde tazminat/iş sonu tazminatı ödeneceği; anılan Esaslar'ın 7. maddesinde de, hangi hallerde iş sonu tazminatı ödeneceğinin sayma yoluyla belirlendiği ve iş sonu tazminatına ilişkin usul ve esasların ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği; bununla birlikte davacının iddia ettiği gibi (kendi isteğiyle görevinden ayrılanlar yönünden) eksik bir düzenlemenin söz konusu olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu düzenlemede, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmediği,

Bireysel işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi yönünden;

19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin dava konusu edilen 109. maddesinde, işten ayrılan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için tazminat ödenmesinin öngörüldüğü,

657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 7. maddesinde de, sözleşmeli personele ödenecek iş sonu tazminatına ilişkin usul ve esasları ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği; söz konusu düzenlemeye göre, "ilgilinin ek 6. maddenin ikinci fıkrası uyarınca (kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla) sözleşmeyi feshetmesi" halinde ve en az 2 hizmet yılını tamamlamış olması kaydıyla, iş sonu tazminatı ödenmesinin kurala bağlandığı,

Uyuşmazlık konusu olayda; sözleşmeli mühendis olarak 31/12/2013 tarihinde davalı idarede göreve başlayan davacının, 20/10/2020 tarihli dilekçe ile görevinden çekilme talebinde bulunduğu ve bu talebinin de 27/10/2020 tarihli onay ile uygun görülmesi üzerine, 16/11/2020 tarihinde görevinden ayrıldığı; 11/12/2020 tarihinde davalı idareye başvurarak, iş sonu tazminatı ödenmesi talebinde bulunduğunun anlaşıldığı,

Buna göre, Yönetmeliğin 109. maddesinin göndermede bulunduğu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 7. maddesi uyarınca, kendi isteğiyle usulüne uygun olarak görevinden çekilen ve 2 yıldan fazla hizmeti bulunan davacıya, davalı idarede geçen hizmet sürelerine karşılık olarak tazminat/iş sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu ... tarih ve E... sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı,

Ayrıca, dava konusu bireysel işlemin hukuka aykırı olduğu saptandığından, yoksun kalınan tazminat tutarının, idareye başvuru tarihinden (11/12/2020) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği,

gerekçeleriyle,

Düzenleyici işlem yönünden davanın reddine, davacının iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ... tarih ve E... sayılı dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kaldığı tazminat tutarının, idareye başvuru tarihinden (11/12/2020) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından,19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 109. maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslara doğrudan bir atıf yapılmadığı, emeklilik, malullük, ölüm ve idari hizmet sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi nedenlerinden biri ile işten ayrılan personele ifadesine yer verilerek ödemenin hangi durumlarda yapılacağının tahdidi olarak sayıldığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının temyize konu iptal ve kabule ilişkin kısımlarının gerekçeli onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

23/05/2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'yla T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi"ne dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nde 6475 sayılı Kanun'un 27. maddesi kapsamında sözleşmeli mühendis olarak 31/12/2013 tarihinde göreve başlayan davacı, 20/10/2020 tarihli dilekçe ile görevinden çekilme talebinde bulunmuş ve bu talebinin 27/10/2020 tarihli onay ile uygun görülmesi üzerine, 16/11/2020 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Davacı, 11/12/2020 tarihinde davalı idareye başvurarak, iş sonu tazminatı ödenmesi talebinde bulunmuştur.

Davalı idarenin ... tarih ve E... sayılı işlemiyle; 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Tazminat" başlıklı 109. maddesi uyarınca, istifa edenlere iş sonu tazminatı ödenmesi mümkün olmadığından bahisle, davacının talebi reddedilmiştir.

Bunun üzerine, temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Sözleşmeli personel" başlıklı 391. maddesinin birinci fıkrasında, "PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir." kuralına yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin "Sözleşmeli personel istihdamı" başlıklı Ek 27. maddesinin birinci fıkrasında, "(Ek: 2/7/2018 - KHK-703/178 md.) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür." kuralı; dördüncü fıkrasında, "Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." kuralı yer almıştır.

Anılan düzenlemeye istinaden, 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Tazminat" başlıklı 109. maddesinin dava konusu edilen birinci fıkrasında, "Emeklilik, malullük, ölüm ve İdari Hizmet Sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi nedenlerinden biri ile işten ayrılan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için tazminat ödenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın dava tarihinde yürürlükte olan 7. maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere,... fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan; ...

a) (Değişik:22/11/2010-2010/1169) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, ... çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. ..." düzenlenmesine yer verilmiştir.

Aynı Esaslar'ın "Sözleşmenin feshi" başlıklı Ek 6. maddesinin ikinci fıkrasında; "Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla .... sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." kuralı yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İş sonu tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan "kıdem tazminatı" esas alınmak suretiyle ortaya çıkan, kamu kurumlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi halinde, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve kamu hizmetine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık olmak üzere sözleşmeli personele tanınan Devlet memurlarının emekli ikramiyesi ve işçilerin kıdem tazminatına benzer bir hak olduğu anlaşılmaktadır.

19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 109. maddesinde tazminat konusu düzenlenmiş ve tazminat hususunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a atıf yapılmıştır. Ancak, atıf yapılırken idari hizmet sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi tazminat ödenmesini içermekle birlikte istifa eden personel için tazminat ödenmesi noktasında açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yönetmeliğin anılan 109. maddesi tazminat konusunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a atıf yaptığına ve anılan Esaslar'a göre de istifa eden personele tazminat ödeneceğine yönelik düzenleme bulunduğuna göre, kendi isteğiyle istifa edenlere de bu kapsamda iş sonu tazminatı ödenmesi hakkaniyet gereğidir.

Uyuşmazlık konusu olayda; sözleşmeli mühendis olarak 31/12/2013 tarihinde davalı idarede göreve başlayan davacının, 20/10/2020 tarihli dilekçe ile görevinden çekilme talebinde bulunduğu ve bu talebinin de 27/10/2020 tarihli onay ile uygun görülmesi üzerine, 16/11/2020 tarihinde görevinden ayrıldığı; 11/12/2020 tarihinde davalı idareye başvurarak, iş sonu tazminatı ödenmesi talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına istinaden 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 7 ve ek 6. maddesi hükümlerine uygun olarak görevinden istifa ettiği, dolayısıyla hizmet akdinin iş sonu tazminatına hak kazanacak şekilde son bulduğu, idari hizmet sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmet süresi için iş sonu tazminatına hak kazandığı anlaşıldığından, dava konusu Yönetmelik hükmünde istifa eden personele tazminat ödeneceğine yönelik bir hüküm bulunmadığı gerekçesi ile çalışanların Anayasa ile güvence altına alınan sosyal güvenlik hakkını daraltan nitelikteki bir yorumla, davacının iş sonu tazminatı ödenmesi isteminin reddine ilişkin olarak dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu olayın özelliği de dikkate alındığında, yerleşmiş yargısal içtihatlara göre, başvuru tarihinden itibaren yoksun kalınan parasal haklara faiz uygulanacağı açık olup, davacının yoksun kaldığı parasal tutarların, başvuru tarihi olan (11/12/2020) tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tazmini gerekmektedir.

Bu itibarla, Daire kararının iptal ve kabule ilişkin kısmında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.Dava konusu düzenleyici işlem yönünden davanın reddine, bireysel işlemin iptaline, parasal hakların ödenmesi isteminin kabulüne ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin 16/05/2023 tarih ve E:2021/3365, K:2023/2580 sayılı kararının, temyize konu iptal ve kabule ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 12/03/2025 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.



KARŞI OY

X- Dava, davalı idarede sözleşmeli mühendis olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle görevden ayrılan davacı tarafından, iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28/12/2020 tarih ve E.11700 sayılı işlem ile anılan işlemin dayanağı olan 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Tazminat" başlıklı 109. maddesinin birinci fıkrasında "kendi isteği ile ayrılanlar/istifa edenler" ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Sözleşmeli personel" başlıklı 391. maddesinin birinci fıkrasında, "PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir." kuralına yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin "Sözleşmeli personel istihdamı" başlıklı Ek 27. maddesinin birinci fıkrasında, "14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür." kuralı; dördüncü fıkrasında, "Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." kuralı yer almıştır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Tazminat" başlıklı 109. maddesinin dava konusu edilen birinci fıkrasında, "Emeklilik, malullük, ölüm ve İdari Hizmet Sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi nedenlerinden biri ile işten ayrılan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için tazminat ödenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27. maddesi ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 391. maddesi uyarınca, PTT personelinin, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edileceği; söz konusu personelin mali ve sosyal hakları ile istihdamına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği; bu kapsamda, 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin dava konusu edilen 109. maddesinde de işten ayrılan personele tazminat/iş sonu tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği; bu düzenlemede, "emeklilik, malullük, ölüm ve idari hizmet sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi" nedenlerinden biri ile işten ayrılanlara tazminat ödenmesinin öngörüldüğü; "istifa eden (kendi isteğiyle çekilen)" personele ise tazminat ödenmesine yönelik herhangi bir hükme yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, PTT'de görev yapan ve kendi isteğiyle görevinden ayrılan sözleşmeli personele, iş sonu tazminatı ödenmesi yönünde hüküm içermeyen Yönetmeliğin 109. maddesinin birinci fıkrasında üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmemiştir. Söz konusu düzenlemede "emeklilik, malullük, ölüm ve idari hizmet sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi" nedenlerinden biri ile işten ayrılanlara tazminat ödenmesinin öngörüldüğü ve "istifa eden (kendi isteğiyle çekilen)" personele tazminat ödenmesine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği dikkate alındığında; PTT'de görev yapmakta iken kendi isteğiyle görevinden ayrılan davacıya, söz konusu düzenlemeye istinaden tazminat/iş sonu tazminatı ödenmemesine ilişkin ... tarih ve E... sayılı işlemde de hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu bireysel işlem hukuka uygun olduğundan, ortada tazmini gereken parasal bir hak da bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, temyize konu Daire kararının iptal ve kabule ilişkin kısmının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.



KARŞI OY

XX- Dava, davalı idarede sözleşmeli mühendis olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle görevden ayrılan davacı tarafından, iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ... tarih ve E... sayılı işlem ile anılan işlemin dayanağı olan 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Tazminat" başlıklı 109. maddesinin birinci fıkrasında "kendi isteği ile ayrılanlar/istifa edenler" ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun "Sözleşmeli personel" başlıklı 27. maddesinin birinci fıkrasında, "PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir." kuralına; ikinci fıkrasında, "Kamu Personel Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan sözleşmeli personelin; işe alma, unvan, sayı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir." kuralına; beşinci fıkrasında da, "...Bu personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir." kuralına yer verilmiştir.

Anılan Kanun'a istinaden 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "İş sonu tazminatı" başlıklı 102. maddesinin birinci fıkrasında, "PTT ile ilişiği kesilen personele, Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan iş sonu tazminatı ödenir." kuralı; ikinci fıkrasında da, "Haklarında işten çıkarma cezasını gerektiren bir kusur nedeniyle disiplin soruşturması devam edenler ile disiplin soruşturması sonucunda işten çıkarma cezası verilerek PTT ile ilişiği kesilenlere ve çekilme isteği onaylanmadan görevini terk edenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Diğer sebeplerle ilişiği sona erenlere ise iş sonu tazminatı ödenir...." kuralı yer almıştır.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ve mevzuatın bu sisteme uygun hale getirilmesi kapsamında, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 87. maddesiyle 6475 sayılı Kanun'un "Sözleşmeli personel" başlıklı 27. maddesi ilga edilmiş; 11/04/2018 tarih ve 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile de, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri bütünüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Sözleşmeli personel" başlıklı 391. maddesinin birinci fıkrasında, "PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir." kuralına yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin "Sözleşmeli personel istihdamı" başlıklı Ek 27. maddesinin birinci fıkrasında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür." kuralı; dördüncü fıkrasında, "Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." kuralı yer almıştır.

Anılan düzenlemeye istinaden, 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Tazminat" başlıklı 109. maddesinin dava konusu edilen birinci fıkrasında, "Emeklilik, malullük, ölüm ve İdari Hizmet Sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi nedenlerinden biri ile işten ayrılan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için tazminat ödenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemede, "emeklilik, malullük, ölüm ve idari hizmet sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi" nedenlerinden biri ile işten ayrılanlara tazminat ödenmesinin öngörüldüğü; "istifa eden (kendi isteğiyle çekilen)" personele ise tazminat ödenmesine yönelik herhangi bir hükme yer verilmediği görülmektedir.

Bu durumda, PTT'de görev yapan ve kendi isteğiyle görevinden ayrılan sözleşmeli personele, iş sonu tazminatı ödenmesi yönünde hüküm içermeyen Yönetmeliğin 109. maddesinin birinci fıkrasında üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bununla birlikte davacının göreve başladığı tarihte yürürlükte bulunan 04/10/2013 tarihli ve 28785 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikte kendi isteğiyle çekilenlere iş sonu tazminatı ödenmeyeceği yönünde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, dava dosyasının incelenmesinden, davalı idare ile davacı arasında akdedilen sözleşmenin 14. maddesinin birinci fıkrasında, "PTT ile ilişiği kesilen personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan iş sonu tazminatı ödenir." hükmüne yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının davalı idarede, idari hizmet sözleşmeli mühendis olarak çalışmaya başladığı tarih ile dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında iş sonu tazminatı bakımından kazanılmış hakkı bulunduğunun kabulü gerektiğinden, davacının sadece sözleşme başlangıç tarihi ile dava konusu Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 19/11/2019 tarihine kadar olan süre bakımından iş sonu tazminatının ödenmesi gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyorum.