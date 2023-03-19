HÜDA PAR Genel Başkanı: Türk bayrağı ismi bana problemli geliyor
Kulislerde konuşulan iddiaya göre 20 milletvekilliği karşılığında Cumhur İttifakı'na geçen HÜDA Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.
HÜDA Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı'na katılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Doğu ve Günaydoğu'da AK Parti listelerinden seçime gireceği belirtilen HÜDA Par'a 20 milletvekili kontenjanı ayrıldığı öne sürüldü. Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okan suikastı ve HÜDA Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun eski açıklamaları yeniden dolaşıma sokuldu.
Bu açıklamalardan birinde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: "Türk Bayrağı ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk Bayrağı deniyor?" diyor.
Cumhur İttifakına katılarak Recep Tayyip Erdoğanı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR GenelBaşkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: "Türk Bayrağı ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk Bayrağı deniyor?" pic.twitter.com/6zTA10Xp1bHaber (@Haber) March 11, 2023