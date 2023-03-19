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Kerem Kınık, Fatih Altaylı'yı Twitter'a şikayet etti

Depremzedelere gönderilmesi gereken çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, gazeteci Fatih Altaylı'yı Twitter'a şikayet etti. Altaylı: "Biz seni kime şikayet edelim Kerem Efendi."

Haber Giriş : 19 Mart 2023 20:11, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 20:14
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Kerem Kınık, Fatih Altaylı'yı Twitter'a şikayet etti

Depremzedelere gönderilmesi gereken çadırları Ahbap'a sattığı ortayı çıkınca eleştirilerin odağı olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında Habertürk yazarı Fatih altaylı Twitter'da şu mesajı paylaştı. "Kerem Kınık Efendi. Seni unutmadım merak etme. Sende ar yoksa bende de unutmak yok." Bu mesajın ardından Fatih Altaylı'nın Twitter'a şikayet edildiği ortaya çıktı.

Fatih Altaylı Twitter'dan kendisine gelen bildirimi paylaşarak Kerem Kınık'a şöyle tepki gösterdi:

"Çadır taciri ya da ortakları beni Twitter a şikayet etmişler. Twitter da ortada bir suç yok demiş. Peki biz seni kime şikayet edelim depremzede hakkı yiyen Kerem Efendi. Kadı da senden diye rahatsın belli ki. Gerçekten inançlı olsaydın Allah'ın gazabından korkardın ama nerde."

Kerem Kınık kendisine yöneltilen istifa çağrılarına "Ortaya böyle bir başarı konulmuşken istifa etmem" diye yanıt vermişti.

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