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Bakan Çavuşoğlu'ndan kayyum tepkisi

PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. 'Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti' diyen CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu elinde bir harita çıkıyor ve 'Çin'e tren götüreceğiz' diyor. Çin'e tren var zaten. Hızlandıracağını söylese biz de teşekkür ederiz. Elindeki haritada can Azerbaycan'ı bypass etmiş. Sizin Azerbaycan'la derdiniz ne?" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 17:20, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 17:21
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Bakan Çavuşoğlu'ndan kayyum tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezinde Antalya'daki Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan Yörüklere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduklarını belirten Çavuşoğlu, "Türk dünyası bir çatı altında birleşti. KKTC de aramıza katıldı. Uluslararası saygın bir örgüt haline getirirken, her alanda dayanışmamızı gerçekleştireceğiz. Turizmden, sağlığa, enerjiden, spora kadar iş birliğimizi her alanda güçlendireceğiz" sözlerine yer verdi.

"Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı"

İkinci yüzyılının Türk'ün asrı olacağını belirten Çavuşoğlu, "Özgüvenimiz geri geldi. 21 yılda Cumhuriyet'imize kazandırdığımız eserlerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'imizle de gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Artık biz 'Yaparız, üretiriz' diyebiliyoruz. Bu özgüven bizi hedeflerimize ulaştıracak. Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki soydaşlarımız için çalışıyoruz. Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihanlar için, Ahıska, Gagavuz, Uygur Türkleri için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar"

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazılar Türk'ün şahlanışının emaresi olan 'SİHA ve İHA'lara dokunacağız' diyor, diğer milli üretimlerimize karşı çıkıyor. Terörü Türk yurdundan uzaklaştırmak için Suriye'ye giriyoruz, DAEŞ, YPG ve PKK'yı temizliyoruz. Bazıları 'Biz oradan çekileceğiz' diyor. Aynı şekilde PKK'nın mesken tuttuğu Kuzey Irak'a giriyoruz, teröristleri temizliyoruz bazıları 'Biz oradan çekileceğiz' diyor. Mavi Vatan da bizim için yurttur ama tüm kazanımlarımızı hiçe sayacak söylemler içinde oluyorlar. Bunlara 14 Mayıs'ta vatandaşımız gerekli darbeyi vurdu, dersi verdi. Bu ülkeyi, toprakları size emanet etmeyiz. Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar. Ama esas aldanan onlardır. Bu millet her şeyi görür, sabırlıdır ve zamanı gelince dersi de verir."

"'FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz"

PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti' diyen CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu elinde bir harita çıkıyor ve 'Çin'e tren götüreceğiz' diyor. Çin'e tren var zaten. Hızlandıracağını söylese biz de teşekkür ederiz. Elindeki haritada can Azerbaycan'ı bypass etmiş. Sizin Azerbaycan'la derdiniz ne? Kardeşlerimizi geçmişte Sovyetlere teslim ettiniz. Yeni projeler diyorsunuz ama Azerbaycan yok. Bunu sizden kim istiyor? Ermenistan mı böyle yapmanızı istiyor, başkası mı? Bu soruların cevabını henüz alamadık ama Türk milleti inşallah cevabı 28 Mayıs'ta bunlara verecek. Biz Azerbaycan'ı bypass eden projeler değil kalbinden geçen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" açıklamasına yer verdi.

"Umarım Ermenistan da bunu en iyi bir şekilde idrak eder"

Ermenistan'dan Azerbaycan'a yönelik gelen açıklamaları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz. Azerbaycan, çerçeveli barış anlaşması teklif etmişti. Ermenistan, buna da 'evet' derse bir an önce müzakere edilir, anlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu hedefte bazı olumlu adımlar atarız. Bölgemizdeki derdimiz barış ve istikrar. Kriz ve çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda olmasına rağmen biz istikrar abidesiyiz. Kafkasya'da da barış istiyoruz. Umarım Ermenistan da bunu en iyi bir şekilde idrak eder" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya; MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

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