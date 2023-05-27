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Tanju Özcan'dan Muharrem İnce açıklaması: İkna etmek için çok uğraştık

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,14 Mayıs seçimlerinden 2 gün önce hakkında çıkan kaset iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. İnce'yle Millet İttifakı'na destek vermesi konusunda saatlerce konuştuklarını belirten Özcan, İnce'nin bazı komularda kırgın ve kızgın olduğunu söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 08:59, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 08:07
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Tanju Özcan'dan Muharrem İnce açıklaması: İkna etmek için çok uğraştık

Cumhurbaşkanlığı seçimine son iki gün kala, siyaset aranesında hareketli anlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin hangi ittifaka destek vereceği merak konusuyken, İnce rahatsızlığı sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ve İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman ile biraraya geldi. Görüşmenin detaylarını aktaran Özcan, İnce ile saatlerce görüştüklerini ancak herhangi bir netice alamadıklarını ifade etti.

'İKNA ETMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK'

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi doğrultusunda Muharrem İnce ile görüşmeye gittiklerini açıklayan Özcan, "Biz İnce ile geçmişte yakın yol arkadaşlarıydık. Bu sebeple gittik. Muharrem İnce ile saatlerce konuştuk. Evinde de konuştuk, partisinde de konuştuk. Saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Belli konulara kızgın. Sağlık problemleri de var ama bunların hiçbiri gerekçe olamaz.

'Türkiye'nin geleceği için lütfen bu desteği açıklayın'

dedik. Ancak şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Alamayacağız gibi de görünüyor" dedi.

KASET KUMPASI

İnce'nin kendine göre kırgınlıkları, kızgınlıkları olduğunu söyleyen Özcan, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Bey, biz oradayken Büyükçekmece belediye başkanıyla birlikte geldiler ama biz onlarla gitmiş değiliz. Onlar genel başkanın bilgisi dahilinde geldi, gelmedi bilmiyorum ama biz tamam, ben genel başkanın bilgisi doğrultusunda bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendisine de söyledik zaten.

'TARİHİN SİZE VERDİĞİ GÖREVİ YERİNE GETİRİN'

Eskilerden konuştuk. Mevcut durumdan konuştuk. Yapılan hatalardan konuştuk. Kendisine yapılan bu montajlarla ilgili bizim de ne kadar üzüldüğümüzü anlattık. O da bazı yaşadıklarını bizimle paylaştı. Ama dedik ki, yani kişisel duygularımızı, düşüncelerimizi bir tarafa bırakma zamanı. Yani yarın bir gün Erdoğan, yüzde bir oyla kazanırsa insanlar sorumlu aramaya başlayacaklar. Lütfen dedik,

'Sayın İnce, tarihin size verdiği görevi yerine getirin'

dedik. Kendisi de gerekli değerlendirmeleri yapacağını arkadaşlarıyla birlikte yapacağını söyledi ama şu ana kadar olumlu bir dönüş maalesef olmadı" dedi.

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