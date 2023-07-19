Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlamada yol izni ve hastalık raporu mehil müddetini uzatır mı?

5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlamada yol izni ve hastalık raporu mehil müddetini uzatır mı?

İlk defa, yeniden, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda görev yerine hareket ve işe başlamada belli yol süresi kullanılmakta ve hastalık raporu mehil müddetini bir nevi uzatmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 14:10, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 10:08
Yazdır
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlamada yol izni ve hastalık raporu mehil müddetini uzatır mı?

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun "atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62'nci maddesine göre; ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
- Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Yukarıdaki süreler aşağıdaki tarihlerde başlar.

- Kanuni izinlerin (yıllık izin-mazeret izni-hastalık izni-refakat izni-aylıksız izin) kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman (saymanlarda devir süresi 7 gün) ve sayman mutemetleri (sayman mutemetlerinde devir süresi 2 gün) için devrin sona ermesi,

- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber yukarıda belirtilen süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen 08.10.2013 tarihli 18097 sayılı görüş yazısında; mehil müddetini memurun başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verilen süre olarak değerlendirmiş olup, mehil müddeti içinde alınan hastalık raporunda memurun bu işleri yapamayacağını belirterek memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağını, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceğini belirtmiştir.

Danıştay Onuncu Dairenin bir kararında (T.24.04.1985, E.1984/77, K.1985/842); davacının tayininin çıkmış olması nedeniyle 17.11.1980 tarihinde eski görevinden ayrıldığı, 15 günlük mehil müddetinden sonra 3 günlük te yol izni kullandıktan sonra 05.12.1980 tarihinde yeni görevine başlayan polis memuruna 3 gün görevine gelmediği gerekçesiyle disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuki isabet bulunmadığı yönünde hüküm kurulmuştur.

Gerek 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesi gerekse dönemin DPB görüşü gerekse de Danıştay Onuncu Dairenin kararı dikkate alındığında; atamalarda 15 günlük mehil süresinin yanında belli yol süresi kullanılmakta ve mehil süresi içinde alınan hastalık raporu süresi kadar mehil süresinin kaldığı yerden başlayacağı görülmektedir..

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber