Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlamada yol izni ve hastalık raporu mehil müddetini uzatır mı?

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun "atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62'nci maddesine göre; ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

- Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Yukarıdaki süreler aşağıdaki tarihlerde başlar.

- Kanuni izinlerin (yıllık izin-mazeret izni-hastalık izni-refakat izni-aylıksız izin) kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman (saymanlarda devir süresi 7 gün) ve sayman mutemetleri (sayman mutemetlerinde devir süresi 2 gün) için devrin sona ermesi,

- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber yukarıda belirtilen süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen 08.10.2013 tarihli 18097 sayılı görüş yazısında; mehil müddetini memurun başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verilen süre olarak değerlendirmiş olup, mehil müddeti içinde alınan hastalık raporunda memurun bu işleri yapamayacağını belirterek memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağını, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceğini belirtmiştir.

Danıştay Onuncu Dairenin bir kararında (T.24.04.1985, E.1984/77, K.1985/842); davacının tayininin çıkmış olması nedeniyle 17.11.1980 tarihinde eski görevinden ayrıldığı, 15 günlük mehil müddetinden sonra 3 günlük te yol izni kullandıktan sonra 05.12.1980 tarihinde yeni görevine başlayan polis memuruna 3 gün görevine gelmediği gerekçesiyle disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuki isabet bulunmadığı yönünde hüküm kurulmuştur.

Gerek 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesi gerekse dönemin DPB görüşü gerekse de Danıştay Onuncu Dairenin kararı dikkate alındığında; atamalarda 15 günlük mehil süresinin yanında belli yol süresi kullanılmakta ve mehil süresi içinde alınan hastalık raporu süresi kadar mehil süresinin kaldığı yerden başlayacağı görülmektedir..

