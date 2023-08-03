Emeklilik statüsünde 2 çeşit aylık nasıl alınır?

İyi günler. 2010 yılında 4a'dan emekli oldum. 2012 yılında devlet üniversitesinde akademisyen olarak 4c'de çalışmaya başladım. 67 yaşında emekli olmadan evvel 4c'deki akademik görevimde 15 yılı doldurmuş olacağım. Hem 4a hemde 4c'den emeklilik alabilir miyim? Yoksa hizmetlerimi birleştirmem gerekli mi? Benim durumumda en iyi atılacak adım nedir? İlgi ve emekleriniz için şimdiden teşekkürler.

EMEKLİLİK STATÜSÜNDE 2 ÇEŞİT AYLIK NASIL ALINIR?

2 çeşit aylık, hem işçi veya bağ-kur statüsündeki yaşlılık aylığını, hem de memur statüsündeki emekli aylığını aynı anda almak demektir. Ancak, kişilerin tek veya iki aylık almalarındaki önemli kriter 2008 öncesi memurluk hizmetlerinin olup olmadığıdır.



Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edildiği bellidir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında hizmet bütünleşmesi işlemlerinde de 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bu uygulama şeklinin devam etmesini sağlayan hükümler de 5510 sayılı Kanunun geçici maddelerinde yer almaktadır. 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü ile de,

- İşçi veya esnaf sayılanlardan, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce ilgili kanun hükümleri ile bu madde hükümlerine göre yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlaması nedeniyle aylıkları kesilenlerden, işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunmaları halinde yeni aylıklarının yine 5510 sayılı Kanun Madde 30 hükümlerine göre hesaplanacağı,

- Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında aylık bağlanma işleminde 2829 sayılı Kanun hükümlerinin esas alınacağı,

Belirtilmiştir.

2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan kanun hükümlerinin uygulanmasında aylık bağlanacak statünün tespitinde son 7 yıllık hizmet toplamının yarısından fazlası (1260 gün ve fazlası) hangi statüde geçmişse o statü uygulanarak emeklilik şartlarına bakılır. 7 yıl hesabı tarih olarak değil hizmet toplamı olarak uygulanır.

Ayrıca, herhangi bir statüden, yani işçi, esnaf, memur olarak emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar, yeniden kamu işyerlerinde görev aldıklarında aylıkları kesilmektedir. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne istinaden kesilmektedir.

2 ayrı emekli/yaşlılık aylığı alabilme şartları;

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

Hizmet bütünleşerek aylık bağlama işleminde genel uygulama (5434 SK-2829 SK.);

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında aylık, hizmet şartı, ikramiye vb. gibi konularda 5434 sayılı Kanun, aylık kesilme şartlarında 506 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesi şartlarında 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden emekli statüsündeki kişiler;

- İşçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde prim ödemek suretiyle 506 sayılı Kanun hükümleri gereği emekli aylıklarını kestirdikten sonra memurluğa başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl hizmet kuralının (1260 gün ve daha fazla hizmet) işlemesi gerektiğini ve son 7 yıl hizmet toplamına göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılması gerektiğini ve tek bir aylık ödenmesi değerlendirmekteyiz.

- Şayet, işçi statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir. İşçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, memur statüsündeki hizmet süresi ve yaşı uygun olursa hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

Hizmet bütünleşerek aylık bağlama işleminde istisna uygulama (2829 SK- 5510 SK Geçici Madde 2)

- 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayıp, işçi statüsünde yaşlılık aylığı bağlanan kişi, memurluğa atanmış olup memurluktan da emekli olmak istediğinde, yaşlılık aylığının memurluk statüsünde değil, kesilmiş olan yaşlılık aylığının memurluk statüsünde geçen sürelerle birlikte yeniden hesaplanması suretiyle tek bir aylık almalarının mümkün olabileceğini, yani 5510 sayılı Kanun geçici madde 2 hükmü gereği hizmet bütünleşmede yine 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlar hakkında 2829 hükmünün uygulanması gerektiğini, ANCAK aylık bağlama işleminde ise 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar için ise tamamıyla işçi statüsündeki aylıkların esas alınarak yükseltilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetiniz, yedek subaylık hizmetiniz vb. gibi varsa işçi statüsündeki aylığınızı kestirmek suretiyle göreve başlar iseniz ve bu görevinizde de en az 15 yıl hizmetiniz olması kaydıyla hem işçi statüsündeki aylığınızı, hem de memurlukta geçen sürenize karşılık bağlanacak olan ikinci aylığınızı alabileceğinizi,

ANCAK, işçi statüsünde bağlanmış olan hizmetleriniz içerisinde yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık gibi hizmetleriniz yoksa memurlukta geçen sürenizin de işçi statüsündeki aylık bağlanmada dikkate alınan süreye ilave edilerek işçi statüsündeki aylıklarınızın yükseltilmesi gerektiğini, yani tek bir aylık almaya ancak yükseltilmiş şekilde aylık alma durumunuzun olacağını, iki aylık alma imkanınızın olmayacağını,

Değerlendirmekteyiz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Konu ile ilgili SGK na yazılı olarak veya görev alacağınız Kuruma müracaat etmenizi de ayrıca tavsiye edebiliriz.

