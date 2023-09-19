Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, Batıkent Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim A. (43) idaresindeki 26 AHC 901 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü tespit edilemeyen 26 AHS 918 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda, motosiklette bulunan Metin Koç (19) ile Huzeyfe D. (15) yaralandı.

Ağır yaralı olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Selim A.'yı ifadesini almak üzerine polis merkezine götürdü.