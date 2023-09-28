Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi

Sabah'tan Rana Büyüktaş, Aile ve Gençlik Bankası finansmanıyla sağlanacak olan evlilik kredisinin ana hatlarını yazdı. Evlilik kredisiyle yuva kurma hayali kuran gençlere 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredi desteği sunulacak.



24 ay geri ödemesiz sağlanacak evlilik kredisiyle gençlerin yuvasını devlet kuracak. Başta kamu bankaları olmak üzere programa destek amacıyla aracı olmak isteyen bankalar üzerinden ödemeler sağlanacak.



EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Finansmanı Aile ve Gençlik Bankasıyla sağlanacak olan evlilik kredisinden ilk kez evlenecek gençler yararlanabilecek.

KAÇ LİRAYA KADAR KREDİ SAĞLANACAK?

Son 21 yılda gençlerin her daim yanında olan ve sorunlarına çözüm üreten hükümet, evlilik hayali kuran gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacak.



ÖDEME İMKANLARI NASIL OLACAK?

Hükümet tarafından ilk kez evlenecek gençlere sağlanacak evlilik kredisi, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vadeyle verilecek.

AİLE VE GENÇLİK BANKASININ FİNANSMANI NE OLACAK?

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı uluslararası standartlarda dijital olarak çalışacak Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Sosyal yardım amaçlı kullanılacak olan Bankanın ana gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı olacak.



KREDİ DESTEĞİ İLK NERELERDE UYGULANACAK?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından açıkladığı evlilik kredisi müjdesinin ilk olarak pilot il seçilen deprem bölgelerinde yapılacağını duyurmuştu.

Deprem bölgesinde yaşayan depremzede gençler, evlilik kredisinden düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından yararlanabilecek.