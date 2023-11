Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Filistin için dua' programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Filistin için dua" programına iştirak etti.

Eyüpsultan Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğine katılan Erbaş, "Dualarımız bizim için en büyük güçtür. Ağzımızdan dualarımız eksik olmamalı. Dilimizden tesbihat, zikir eksik olmamalı." dedi.

Erbaş, Gazze'de, Filistin'de çoluk çocuk demeden masum insanların vahşice katledildiğini belirterek. "Onlar için şimdi ellerimizi açıp dua edeceğiz. Öyle bir 'amin' diyelim ki sesimiz gök kubbeyi delercesine yükselsin." diye konuştu.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Ya Rabbi sana dua ediyoruz, yakarıyoruz. Şu anda Filistin'de, Gazze'de, mazlum duruma düşmüş masum kardeşlerimiz var. İşgalci İsrail'in zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Vefat eden, şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Yaralanmış binlerce kardeşimiz var. Onlara acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Zalimin zulmünden en kısa zamanda kurtulmalarını nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara vahdet nasip eyle, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek zalimlere karşı zafer kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.

Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle. Milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Her zaman zalimin karşısında olmuş mazlumun yanında yer almış milletimizi şanlı ordumuzu, peygamber ocağı ordumuzu her biri Muhammed anlamına gelen Mehmetçiğimizi karada, havada, denizde sınırlarımızın içerisinde ve sınırlarımızın ötesinde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi."

Vatan savunmasında terör odaklarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyen Erbaş, gazilere de şifa temennisinde bulundu.