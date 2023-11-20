1'i yeşil 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında 1'i yeşil 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'in şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. olduğu belirlendi.

Yunus Babayiğit adlı teröristin 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı belirlendi

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı.