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TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e yükseldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 12:38, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 12:40
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TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde

Mevduat faizlerinde artış oranı yüzde 45'e kadar yükseldi. Yüksek faizlerle birlikte mevduata olan talep de artıyor.

Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.

BDDK verilerine göre, Türk Lirası mevduat haziran sonundan bu yana yüzde 40,3 oranında artış kaydetti.

Ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduattan standart Türk Lirası mevduata geçişi özendiren adımları yükselişte etkili oldu.

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