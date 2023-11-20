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Sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüsü ikinci şoförün durdurması kamerada

Malatya'da, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren şehirler arası yolcu otobüsünü ikinci şoförün durdurma çabasını araç içi kamerası kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 20:52, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 20:53
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Sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüsü ikinci şoförün durdurması kamerada

Malatya-İzmir seferini yapan bir firmaya ait içerisinde 30 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü Süleyman Ekici (66) 30 Ekim'de Malatya-Kayseri kara yolu Kürecik mevkiinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Durumu fark eden ikinci şoför Ufuk Yel'in müdahalesiyle otobüs durduruldu.

Ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ekici buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesini, muavin ve ikinci şoförün duruma müdahalesini ve ikinci şoför Ufuk Yel'in aracı durdurmasını otobüsün araç içi kamerası kaydetti.

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