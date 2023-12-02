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5510'a tabi memur 15 yıldan emekli olabilir mi?

5510'a tabi memurlar 15 yıl hizmet esas alınarak emekli olabilir, bunun için hem hizmet hem de yaş şartı aranır. 15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 21:55
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5510'a tabi memur 15 yıldan emekli olabilir mi?

Soru: 2011 yılında 657 ye tabi devlet memurluğuna başladım. 2008 Ekim ayı öncesinde memuriyet hizmetim yok ancak işçi olarak sigorta başlangıcım 2006. Emekli aylık bağlama sisteminde 5510 a tabi olduğumu biliyorum. Benim Sorum şu; Toplam 5500 prim günüm var. Memuriyetten 15 yılda kısmi emekli olabilir miyim? Maaş açısından avantajlı olmak için; Prim günlerimi dışarıdan isteğe bağlı bağ kur ile 9000 e tamamlayıp bağ kurdan emekli olmayı mı yoksa memuriyetten 15 yıl ile kısmi emekli olmayı mı tercih etmeliyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Yaş haddi ile emeklilik, memurların azami görev yapabilecekleri sürenin belirli bir yaş belirlenerek, bu yaş dolumundan sonra görev yapamayacaklarının tespit edilmesidir.
Memurların azami çalışabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirlenmiştir. Bu hükümde belirlenmiş olan yaş hadleri 5510'a tabi memurlar için de uygulanmaktadır. 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yaş hadleri belirlenmiş olanlar dışında kalanlar, yani zorunlu emeklilik yaş hadleri belirlenmemiş olanların azami memurlukta görev yapabilecekleri süre 65 yaşını doldurdukları süre ile sınırlı olmakta, 65 yaşını doldurmuş olanlar re'sen emekli edilmektedirler. Bu şekilde resen emekli olduğunda hizmet toplamı 15 yıl varsa emekli aylığı bağlanmaktadır.

Bunun dışında 15 hizmet yılı ile kademeli olarak belirli yaşı dolduranların da emeklilik hakları bulunmaktadır.

5510'a tabi olanlar15 tam hizmet yılından nasıl emeklilik hakkı kazanır?

15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekli olma şartlarında 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü uygulanmaktadır. Bu hükümde, emeklilik yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanma hususu bulunmaktadır.

Bu durumda, 15 yıl hizmet üzerinden emekliliği kazanacak olan kadın ve erkek memurların durumları şu şekilde olmaktadır.

15 yıl tam hizmetleri olanların yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıldır?

Yapmış oldukları görevlerin azami çalışma süresinin belirlendiği, yani azami çalışılabilecek olan yaş hadlerinin belirlendiği görevlerde bulunanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanların, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü uyarınca zorunlu olarak görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi durumunda bu kişilere emekli aylığı bağlanması için mutlara hizmetlerinin en az 5400 gün (15 yıl) olması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde; "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması halinde,. yaşlılık aylığı bağlanır." hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunda 61 yaşın veya 65 yaşın dolumu + en az 15 tam hizmetleri olduğunda emekli aylığı bağlanması hakkı olmakla birlikte, 15 tam hizmetlerinin tamamlanma zamanına göre emeklilik yaşları da artırılmaktadır.

Yani, yukarıda tabloda gösterdiğimiz şekilde 15 hizmet yılının tamamlanma tarihine göre emeklilik yaşları 65 yaşın dolumunu geçmemek üzere değişmektedir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

21.03.2011 tarihinde memur olduğunuzu ve 15 hizmet yılınız olduğunu belirtmektesiniz. Bu durumda hizmetinizi tamamlamış olmaktasınız, ancak yaşınızı tamamlamadığınız için aylık bağlanmaz, aylık bağlanması için yukarıda belirttiğimiz yaşınızın da (15 hizmet yılını tamamlama aralığınıza göre 63) tamamlanmış olması gerekir.

Ayrıca, 5510'a tabi memurların yaşlılık aylığı bağlanmasında prime esas kazançlar esas alınır. Dolayısıyla ne kadar fazla görev yapıp prime esas kazanç ortalamasını yükseltirseniz yaşlılık aylığı tutarı da o kadar farklılık gösterir. Bu nedenle, isteğe bağlı bağ-kurlu olarak prim yatırma prime esas kazançları artıracak olmakla birlikte bu konu sizin tasarrufunuzda olmaktadır. Ayrıca, tavsiyemiz, çalışmanıza devam etmeniz ve prime esas kazanç ortalamanızı yükseltmeniz olacaktır.

Ayrıca, yine tavsiyemiz, isteğe bağlı olma halinde bağlanacak olan aylık tutarı konusunda SGK tahmini bir bilgi almanız mümkün olabilirse, bu duruma göre hareket etmeniz de olacaktır.

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